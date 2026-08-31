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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

فاطمه آل‌عباس مجری اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک شد

فاطمه آل‌عباس مجری اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک شد

ساجد قدوسیان رئیس کمیته برگزاری پنجمین جشنواره پژواک رادیو، از اجرای آئین اختتامیه این دوره از جشنواره توسط فاطمه آل‌عباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، ساجد قدوسیان رئیس کمیته برگزاری پنجمین جشنواره پژواک رادیو گفت: مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان، هنرمندان و مدیران رسانه ملی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.

وی افزود: اجرای مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک بر عهده فاطمه آل‌عباس، از مجریان و گویندگان فعال است. در این مراسم ضمن معرفی و قدردانی از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره، جمعی از چهره‌های پیشکسوت و هنرمندان نیز حضور خواهند داشت.

مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک امروز ۹ شهریور ساعت ۱۹ در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار می‌شود.

کد مطلب 6933285

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