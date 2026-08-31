به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، ساجد قدوسیان رئیس کمیته برگزاری پنجمین جشنواره پژواک رادیو گفت: مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان، هنرمندان و مدیران رسانه ملی در سالن همایشهای صداوسیما برگزار میشود.
وی افزود: اجرای مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک بر عهده فاطمه آلعباس، از مجریان و گویندگان فعال است. در این مراسم ضمن معرفی و قدردانی از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره، جمعی از چهرههای پیشکسوت و هنرمندان نیز حضور خواهند داشت.
مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک امروز ۹ شهریور ساعت ۱۹ در سالن همایشهای صداوسیما برگزار میشود.
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