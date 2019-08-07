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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۰۴

ورود ناو جنگی آمریکا به آبهای منطقه‌ای قطر

ورود ناو جنگی آمریکا به آبهای منطقه‌ای قطر

وزارت دفاع قطر از ورود ناو جنگی آمریکا به آبهای منطقه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت دفاع قطر از ورود ناو جنگی آمریکا به آبهای منطقه این کشور خبر داد.

وزارت دفاع قطر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ناو جنگی «جان بی مورتا» به آبهای قطر رسیده است. حضور این ناو جنگی به مثابه گام دیگری در چارچوب مشارکت راهبردی آمریکایی-قطری رو به رشد است.

شایان ذکر است که دوحه و واشنگتن طی دو سال گذشته رزمایش ها و تمرین های نظامی داشته اند و این در سایه ادامه بحران میان دوحه و چهار کشور عربی است که از پنجم ژوئن ۲۰۱۷ شروع شده است و طی آن عربستان، امارات، مصر و بحرین روابط خود را با دوحه قطع کرده اند.

کد مطلب 4687544

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