به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در شاهرود ضمن بیان اینکه پس از تفکیک ادارات کل شرق و غرب استان، دو هزار و ۱۱۵ واحد آپارتمانی مسکن مهر نیمه‌تمام به این اداره واگذار شد، ابراز داشت: این پروژه از سال ۸۹ متوقف بود و مشکلات بسیاری را در منطقه ایجاد کرد و حتی در همین راستا ۹ پرونده در دستگاه قضا نیز در دست پیگیری است اما درنهایت باید گفت تا پایان سال جاری ۹۰۰ واحد مسکونی باید به متقاضیان تحویل داده شود.

وی بابیان اینکه ۳۱۸ واحد مسکونی مهر در شاهرود طی هفته دولت تحویل می‌شود، افزود: یکی از مشکلات مسکن مهر، مقوله آسانسور بود که هم‌اکنون ۳۰ دستگاه آن خریداری و در انبار اداره کل موجود است لذا برای نصب منتظر عقد قرارداد هستیم. از سوی دیگر مردم نیز می‌بایست سهم بدهکاری خود را پرداخت کنند.

۸۵درصد پیشرفت فیزیکی در محور عباس‌آباد -کاهک

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان بابیان اینکه قطعه سوم پروژه شاهرود- آزادشهر به طول ۹ کیلومتر در دست‌ساخت است، تأکید کرد: فاز اول و دوم این محور سالیان قبل به بهره‌برداری رسید و برای فاز چهارم به طول ۹ کیلومتر نیز مناقصه‌ای با ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در دست صدور است.

عمیدی درباره محور میامی-جاجرم، ابراز داشت: ۹۳کیلومتر این مسیر در حوزه استحفاظی ما قرار دارد که ۲۰کیلومتر آن به‌صورت بزرگراه در دست اقدام است که قرارداد آن با شرکت توسعه و زیرساخت به مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به‌صورت مشترک با خراسان شمالی بسته‌شده است.

وی بابیان اینکه محور عباس‌آباد -کاهک میامی نیز از سال ۹۱ به‌عنوان پروژه مهر ماندگار باقی‌مانده بود، تصریح کرد: این محور ۳۰کیلومتر طول و ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تأمین قیر و تخصیص اعتبار مناسب تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

اختصاص ۱۹۱میلیارد تومان اعتبار به حوزه راه شرق استان سمنان

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان بابیان اینکه در دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان ۱۹۱میلیارد تومان اعتبار به حوزه راه اختصاص پیدا کرد، افزود: این اعتبارات صرف پروژه‌هایی مانند میامی - جیلان با ۲۰میلیارد تومان، بیارجمند- بردسکن با ۸۰ میلیارد تومان، بیارجمند - عباس‌آباد با ۲۰میلیارد تومان و همچنین محور شاهرود- آزادشهر و بیارجمند -چاه جام با انجام ۵۱کیلومتر روکش آسفالت، می‌شود.

عمیدی بابیان اینکه برای نگهداری و روکش آسفالت تهران – مشهد در محدوده شرق استان سمنان ۱۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌شده است، گفت: این پروژه با انجام مطالعات اجرایی می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأمین امنیت محور شاهرود – مجن و شاهرود- تاش- توسکستان، تأکید داشت: یکی از محورهای گردشگری قابل‌توجه توسکستان است که می‌بایست از اعتبارات ملی برای نگهداری و تعمیر آن استفاده شود درباره این محور همچنین باید گفت مطالعات فاز صفر آن در دست اقدام است.

۳ راهی تاش یکی از پر تصادف‌ترین حوزه‌های جاده‌ای استان سمنان

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: یکی از دغدغه‌های موجود در حوزه راه‌های شمال شاهرود، تقاطع پر حادثه مجن است که از سال ۹۳تا ۹۶ حدود ۱۰ نفر در این نقطه جان باختند لیکن با سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز رایزینی لازم صورت گرفت تا برای سه راهی مجن با قطع کمترین درخت، تقاطع غیر هم سطح ساخته شود.

عمیدی بابیان اینکه سه راهی تاش یکی از پر تصادف‌ترین حوزه‌های جاده‌ای استان سمنان، گفت: برای رفع این نقطه قراردادی با اعتبار یک میلیارد و ۹۰۰میلیارد تومان قرار داد بسته شده که این طرح هم اکنون ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد از سوی دیگر برای محدوده بعد از سه راهی تاش نیز به طول ۹ کیلومتر نیز تفاهمی برای احداث مسیر با صنعت معدن و تجارت استان سمنان صورت گرفته است.

وی درباره دیگر طرح‌های راهسازی شاهرود، بیان کرد: بزرگراه شاهرود – بسطام تحویل شهرداری است اما با توجه به اینکه هزینه آن از عهده شهرداری خارج است ۲۲ میلیارد تومان توسط شرکت توسعه و زیر ساخت برای این محور اختصاص خواهد یافت.

اختصاص ۲۰میلیارد تومان اعتبار به محور میامی -جیلان

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت محور میامی -جیلان، ابراز داشت: این محور در دور دوم سفر رئیس جمهور توانست ۲۰میلیارد تومان اعتبار دریافت کند که هفت کیلومتر ابتدای مسیر از این اعتبارات به زودی آسفالت و برای هفت کیلومتر مابقی زیر سازی ابنیه و روکش آسفالت با اعتبار هشت میلیارد تومان، با انعقاد قرار داد، در دست اجرا است.

عمیدی در ادامه تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات مسیر جیلان میامی و مسیرهایی از این دست، تامین قیر است که در برنامه بودجه سال ۹۸ تامین آن بر عهده شرکت نفت گذاشته شده که در این باره نامه نگاری هایی با شرکت نفت شده تا بتوانیم تامین قیر را داشته باشیم و بتوانیم آسفالت محورهای خاکی چون میامی-جیلان را به اتمام برسانیم.