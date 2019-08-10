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۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۱۹

تا ساعت ۸ صبح؛

۵۲۰۰ خبرنگار و ۳۰۰ زوج برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کردند

۵۲۰۰ خبرنگار و ۳۰۰ زوج برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کردند

ورامین- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا ساعت ۸ صبح، ۵۲۰۰ خبرنگار و ۳۰۰ زوج برای دریافت اینترنت رایگان ثبت نام کرده بودند.

مهدی آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات هدیه رییس جمهور برای روز خبرنگار اظهار داشت: سایت ictgifts بالا آمده و این سایت در راستای قولی که اعطای اینترنت رایگان تا پایان سال به عروس خانم ها و آقا دامادهایی که هفته ازدواج به خانه بخت رفتند، بود، انجام شد.

وی گفت: از طرفی دستور آقای رییس جمهور برای اعطا اینترنت یک ساله رایگان به خبرنگاران بود، دیشب سایت بالا آمد و تا ۸ صبح که من چک کردم بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ خبرنگار و ۳۰۰ زوج برای اینترنت رایگان ثبت نام کرده بودند، که سایت باز است و می توانند، ثبت نام کنند، که ظرف ۴۸ ساعت بررسی و از طریق پیامک به آن ها اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4689287

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    نظرات

    • بهروز IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
      0 1
      پاسخ
      با سلام... سایت معرفی شده برای ثبت نام مشکل داره... موبایلم به نام خودم ثبته. میگه شماره ملی و شماره همراه با هم تطابق نداره....

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