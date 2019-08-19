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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مسئولان از مرحله گزارش دهی مفاسد فراتر روند

مسئولان از مرحله گزارش دهی مفاسد فراتر روند

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید از مرحله گزارش دهی مسئولان در زمینه مفاسد فراتر رویم، گفت: نباید تنها سخن از مفاسد در کشور زده و شش ماه بعد همان حرف ها تکرار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با معاون اول قوه قضاییه که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضائیه در تربیت جامعه بسیار موثر است که البته تحقق آن مشروط به شروطی خواهد بود.

وی گفت: از همین رو است که طبق روایات اسلامی اگر مجازاتی به موقع اعمال شود از ۴۰ روز باران پیاپی برای جامعه مفیدتر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: نقش تربیت کننده مجازات به شرط به موقع اعمال شدن آن است و در این صورت نقش پیشگیری دارد.

عبادی با بیان اینکه اگر کاری به عمد یا خطا انجام شد، قوه قضائیه باید نقش پیشگیری را ایفا کند، افزود: اگر قضاوت سریع و همراه با دقت انجام شود در ذهن مردم ماندگار می شود و افکار عمومی نیز به نوعی خطاکار را مورد بازخواست قرار می دهد.

وی یادآور شد: مردم در شرایط فعلی با پیگیری های قوه قضاییه در زمینه مفاسد احساس امنیت کرده و دزدها احساس ناامنی می کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید از مرحله گزارش دهی مسئولان در زمینه مفاسد فراتر رویم، گفت: نباید شرایط به گونه ای باشد که تنها سخن از حقوق های نجومی و اختلاس ها زده و شش ماه بعد دوباره همان حرف ها تکرار شود.

عبادی با بیان این نکته که مردم با امید خاصی به آینده نگاه می کنند، اظهار کرد: شرایط امروز به گونه ای شده که برخی معتقدند باید تاریخ را به قبل از سرنگونی و بعد از سرنگونی پهباد آمریکایی تقسیم کنیم.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی آنانی که به نوای بیگانگان رقصیدند جایی در بین مردم و جامعه اسلامی ندارند.

کد مطلب 4696232

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