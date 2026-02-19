به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان ملکان با حضور در منزل خانواده شهیدان خسرو حسنی و صمد قلعه‌ جوقی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر و ایثار خانواده‌ های آنان تجلیل کرد.

وی در این دیدار با تأکید بر وظیفه مسئولان در تکریم خانواده ‌های شهدا گفت: دیدار با خانواده شهدا یکی از وظایف و مسئولیت‌ های مسئولان است و بنده نیز به‌ صورت دوره‌ای در تبریز و سایر شهرستان‌ ها توفیق حضور در خدمت این خانواده‌ های معظم را دارم تا اگر مشکلی وجود دارد، به‌عنوان خدمتگزار مردم پیگیری کنم.

استاندار آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه همه شهدا برای نظام و مردم عزیز هستند، افزود: شهدا در مقاطع مختلف و مناطق گوناگون به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند و وظیفه ماست که در خدمت خانواده ‌های آنان باشیم. امروز توفیق دیدار با این دو خانواده شهید فراهم شد و امیدواریم در فرصت‌های آینده در خدمت سایر خانواده‌های معظم شهدا نیز باشیم.

گفتنی است، شهید خسرو حسنی از نیروهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

همچنین شهید صمد قلعه‌جوقی نیز سال گذشته حین انجام مأموریت، به فیض عظیم شهادت نائل شد