حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش‌بس و در اقدامی تجاوزکارانه، منطقه «الشعره» را در اطراف شهرک «النبی شیث» در البقاع در شرق لبنان هدف حمله هوایی قرار داد.

ارتش اشغالگر یک خانه را هم در منطقه «الزقاق» در اطراف شهرک «عیترون» و دو شهرک «یارون» و «مارون الراس» را در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

صهیونیست ها همچنین از پایگاه تازه تأسیس «الحمامص» منطقه «سهل الخیام» را در جنوب لبنان هدف تیراندازی قرار دادند. این منطقه همچنین هدف حملات توپخانه ای ارتش اشغالگر قرار گرفت.