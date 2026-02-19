به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر سمنان در دفتر خود با بیان اینکه عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا، هم می‌تواند فرصتی برای خدمت باشد و هم خدای نکرده زمینه‌ساز خیانت شود، تصریح کرد: خدا را شاکریم که در شوراهای اسلامی شهر و روستا با مواردی از جنس خیانت در ابعاد مختلف مواجه نبوده‌ایم، در حالی‌که در برخی نقاط کشور شاهد وقوع بعضی تخلفات در شوراها بوده‌ایم.

وی افزود: هرکس پا به عرصه انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا گذاشته است قطعاً از اهمیت این جایگاه اطلاع دارد و می‌داند چه مسئولیتی بر عهده او قرار خواهد گرفت و البته بالاترین کارها نزد خدا نیز آن کارهایی است که سخت‌تر باشد.

امام جمعه سمنان بیان کرد: بر اساس آیات قرآن، جایگاه افرادی که از خدا می‌ترسند و نفس خود را از هوا و هوس و منفعت‌طلبی و فساد دور نگه می‌دارند، بهشت است.

مطیعی گره‌گشایی از مردم را یکی از مهمترین ویژگی‌های مورد نیاز برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا دانست و اظهار کرد: برخی افراد حاضر در شوراها به سبب پیگیری مشکلات مردم در ادوار مختلف شوراها حضور داشته‌اند و یا مردم از آنان برای حضور در این عرصه دعوت می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و فشارهای همه‌جانبه دشمن بر ایران اسلامی گفت: آنچه مهم است استحکام در عقیده و اعتماد به توجه و عنایت خداوند متعال در مسیر حق است لکن مسئولان نیز وظیفه دارند برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با بیان اینکه انتخاب شهرداران از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی شهر است، گفت: در برخی شهرها حتی اگر اعضای شورای شهر بخواهند شهردار را تغییر دهند، به سبب عملکرد مثبت و مطلوب او، مردم با این کار مخالفت می‌کنند.