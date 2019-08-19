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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۴۸

فردا در تلویزیون

شب روایت «غدیر در متون کهن شیعه» را بررسی می‌کند

شب روایت «غدیر در متون کهن شیعه» را بررسی می‌کند

برنامه تلویزیونی «شب روایت» به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم به مساله «غدیر در متون کهن شیعه» می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تلویزیونی «شب روایت» فردا سه‌شنبه ۲۹ مرداد همزمان با روز عید سعید غدیر خم با موضوع محوری «غدیر در متون کهن شیعه» از آنتن شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

این‌برنامه که یکی از مجموعه برنامه‌های «شب‌های هنر» شبکه چهار است، با اجرای مهدی صالحی روی آنتن می‌رود و در بخش میز گفتگوی آن رضا بیات مدیر موسسه فرهنگی هنری و شیعی سلیس حضور پیدا می‌کند که درباره موضوع برنامه به بحث و گفتگو با مجری کارشناس آن خواهد پرداخت.

در میز نقد این هفته «شب روایت» مصطفی وثوق کیا به معرفی کتاب «پس از بیست سال» نوشته سلمان کدیور می‌پردازد. پخش دلنوشته‌ای درباره غدیر از زبان حامد عسگری در مکه مکرمه، معرفی کتاب خشم و هیاهو نوشته ویلیام فاکنر و روایت شب از دیگر بخش‌های این مجله شبانگاهی هستند.

برنامه شب روایت با بخش‌های مذکور فردا سه‌شنبه ۲۹ مرداد به‌صورت زنده از ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌رود.

کد مطلب 4696916

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