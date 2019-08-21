به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پولیانسکی»، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در جریان نشست اخیر شورای امنیت که با موضوع صلح و امنیت بین الملی با تمرکز بر چالش های خاورمیانه برگزار شد، خواستار لغو تحریم‌ها و پایان دادن به تهدید آمریکا علیه ایران شد.

به گفته این دیپلمات روسی، نمی توان خواستار مذاکره با تهران بود و همزمان، با اعمال تحریم علیه ایران اقدام کرد.

نماینده روسیه در نشست شورای امنیت خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: شما از کلمات زیادی از جمله چالش، مهار، درگیری، رژیم، محدودیت، مخالفت، تهدید، استفاده کرده اید که همگی دارای مفهوم منفی هستند.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد اضافه کرد: تنها یک بار از کلمه همکاری استفاده کردید و سپس در متن «ائتلاف علیه ایران» هرگز از کلمه گفت‌وگو استفاده نکردید.

پولیانسکی با بیان اینکه همچنین متوجه شدیم که درباره خلیج فارس بسیار و عاطفی صحبت کردید، اظهار کرد: ما هم از وضعیت این منطقه بسیار نگران هستیم. تنها تفاوت این است که شما در ابتدا ائتلافی علیه ایران ایجاد کرده و این کشور را به اصلی ترین و تقریباً تنها منبع مشکلات و نوعی امپراتوری شر تبدیل می کنید .

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد با بیان اینکه از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری داشته باشند، ادامه داد: همگی لازم است تلاش کنند تا از روش های سیاسی و دیپلماتیک، تنش ها را کاهش دهند و مشکلات خود را حل کنند. این امر حاکی از آن است که قبل از هر چیز باید اولتیماتوم، تحریم و تهدیدات برداشته شود.

پولیانسکی اضافه کرد: ما همیشه اعتقاد داشته ایم که مذاکرات در هر شرایطی ممکن است، به شرط آنکه طرف ها مایل باشند براساس اصول حقوق بین الملل، عمل دیپلماتیک و کرامت، آنها را با احترام متقابل انجام دهند.

وی تصریح کرد: بنابراین، ما همچون اکثر قریب به اتفاق کشورهای منطقه نمی توانیم خشنود باشیم، هنگامی که خواستار نشستن ایران در میز مذاکره هستیم با تحریکات مستقیم و تحریم های شدید، آنها را دور کنیم.

معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: با چنین رویکردی به سختی می توان انتظار داشت که پاسخی از طرف ایرانی داشته باشید. من مستقیم می خواهم بگویم: ما این منطق را نمی بینیم که همکاران آمریکایی ما با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ، اکنون از ایران می خواهند که بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات را آغاز کنند.

پولیانسکی خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن اینکه ۸۰ درصد تجارت ایران تحت تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا قرار دارد، غیرممکن است.

وی با انتقاد از عملکرد آمریکا در نقض قطعنامه ۲۲۳۱ افزود: در واقع آمریکا با نادیده گرفتن تعدادی از قوانین بین المللی، کشورهایی که به دنبال اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ هستند را مجازات می کند.

سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ادامه داد: برای حل اختلافات از طریق گفت وگو، لازم است در ابتدا به سیاست اولتیماتوم، تحریم ها و باج گیری پایان دهیم.

در نشست اخیر شورای امنیت، که با حضور مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا برگزار شد، پمپئو ادعاها و اتهامات ضدایرانی خود را باردیگر تکرار کرد و حتی از جامعه بین المللی خواست تا از لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران که براساس برجام تا ۱۴ ماه دیگر انجام خواهد شد، جلوگیری کند.

در این نشست همچنین نمایندگان آلمان و انگلیس در سخنانی جداگانه با تاکید بر اهمیت برجام، بر غیرقابل جایگزین شدن این توافق تاکید و حفظ برجام را تنها راه حل کاهش تنش و اختلافات عنوان کردند.