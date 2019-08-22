بهره برداری از ۳۰۰ میلیارد تومان طرح صنعتی طی هفته دولت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان بعداز ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار کرد: امسال در هفته دولت ۳۱ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌ برداری می ‌رسد.

وی با اشاره به اینکه از این ۳۱ واحد صنعتی ۲۴ واحد ایجادی بوده و هفت واحد طرح توسعه داشته اند، افزود: پیش ‌بینی می شود تا پایان سال سرمایه گذاری در گلستان به ۷۰۰ تا هزار میلیارد تومان برسد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: در سال های گذشته واحدهای بسیاری در گلستان غیر فعال شده بودند اما هم اکنون واحدهای بسیاری در حال احیا شدن هستند.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از این ۳۱ طرح صنعتی در هفته دولت ۴۶۰ اشتغال جدید ایجاد می شود.

طلوعیان تصریح کرد: به غیر از چهار واحد صنعتی تمام واحدهای خسارت دیده از سیل گلستان به همت خود سرمایه گذاران مجدد راه اندازی شده اند.

وی به دلایل راه اندازی نشدن این چهار واحد هم اشاره و بیان کرد: بخشی از این واحدها به دلیل مشکلات سیل و بخشی به علت کمبود نقدینگی تاکنون راه‌اندازی نشده اند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان مقرر شده ۱۰۵ میلیارد تومان به واحدهای سیل‌ زده گلستان اختصاص یابد که امیدواریم تا هفته آینده با توجه به اینکه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده این اعتبارات توزیع استانی شود.

طلوعیان با اشاره به اینکه تعیین تکلیف کردن پتروشیمی، منطقه آزاد و شهرک هزار هکتاری در حوزه تولید جهش ایجاد می کند و زمینه های توسعه سرمایه گذاری در گلستان را فراهم می کند، خاطرنشان کرد: طرحی در حوزه ریسندگی نخ‌ های پنبه ‌ای با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان در گلستان در حال بررسی است و امیدواریم کارخانه ریسندگی در گلستان راه ‌اندازی شود.