سرنگونی پهپاد آمریکایی در ذمار، ریاض و ابوظبی را به وحشت انداخت

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ارتش و کمیته های مردمی یمن هر روز در عرصه نبرد با متجاوزان و ائتلاف آمریکایی-سعودی به موفقیت جدیدی دست پیدا می کنند و ضربات مهلکی به متجاوزان وارد می کنند.

پس از عملیات های موفق پهپادی علیه مراکز نظامی و تاسیسات نفتی در عمق خاک عربستان به ویژه هدف قرار دادن میدان نفتی و پالایشگاه الشیبه در جنوب شرق عربستان و در نزدیکی مرز امارات و دادن این پیام به ابوظبی که در صورت ادامه جنگ افروزی علیه ملت یمن، هدف قرار خواهد گرفت؛ اینبار ضربه مهلکی به آمریکا وارد کردند و آن هدف قرار دادن یک پهپاد پیشرفته آمریکایی بر فراز ذمار بود.

اوایل بامداد چهارشنبه گذشته پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن یک پهپاد مدرن و گرانقیمت آمریکا را بر فراز ذمار سرنگون کرد.

برخی ویژگی های این پهپاد عبارتند از؛

- ام کیو ۹ یا ام کیو ۹ ریپر نام دارد

-تولید شرکت ژنرال اتومکس آمریکاست

-مطابق ام کیو۱ پریدیتور طراحی شده اما بزرگتر از آن با هدف به کارگیری برای حمله موشکی در جنگ

-نیروی هوایی آمریکا و انگلیس برای حمله به مواضعی در افغانستان از آن استفاده کرده است.

-آمریکا در پایگاه کریخ نوادا در سال ۲۰۰۶ اولین اسکادران از آن را راه اندازی کرد.

-طول بالهای آن ۲۰.۱۲ متر است

-طول هواپیما ۱۰.۹۷ متر

-ارتفاع هواپیما ۳.۵۶

-وزن خالی آن ۲۲۲۳ کیلو گرم

- وزن آن در حالت حمل موشک ۴۷۶۰ کیلو گرم

-نوع موتور اچ دی دی۱ هانویل با قدرت ۹۰۰ اسب بخار

- سرعت آن ۴۸۲ کیلومتر بر ساعت

-برد پروازی آن ۳۰۰۰ کیلومتر

- هزینه هر پهپاد ۱۱.۵ میلیون دلار آمریکا

- هزینه واحد تاکتیکی یعنی پهپاد با اتاق کنترل و موشکها و سیستم های دیگر آن ۳۰ میلیون دلار آمریکا

-قادر به حمل موشک های هدایت شوند و بمب هایی به وزن ۱.۷ طن را دارد.

-موشکها و بمبهایی که می تواند حمل کند عبارتند از ۴ موشک هلی فایر و نیز دو بمب لیزری.

آسمان یمن همانند سابق برای متجاوزان امن نخواهد بود

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: «موشکی که این پهپاد آمریکایی را هدف قرار داد در داخل یمن تولید شده است. ما متجاوزان را مجبور خواهیم کرد که هنگام ورود به حریم هوایی یمن هزاران بار این تصمیم خطرناک را بازبینی کنند. آسمان ما دیگر مثل سابق برای متجاوزان امن نخواهد بود».

آمریکایی ها سرنگونی پهپاد ام کیو۹ را تایید و اعلام کردند که این پهپاد در نیمه شب سه شنبه سرنگون شده است.

عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب در تحلیلی در این باره نوشته است: «غافلگیری‌های شوک آوری که البته برای آمریکا و متحد سعودی آن و سایر متحدانش در خلیج فارس خوشحال کننده نیست، یکی پس از دیگری رخ می‌دهد. اکنون دولت آمریکا به موفقیت سامانه دفاع هوایی وابسته به ارتش یمن در سرنگون کردن پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ اذعان کرد دولت آمریکا به موفقیت سامانه دفاع هوایی وابسته به ارتش یمن در سرنگون کردن پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ اذعان کرد ؛ پهپادی که با یک فروند موشک پیشرفته در آسمان استان ذمار در جنوب شرقی صنعا سرنگون شد.

وی می نویسد: این تحولی بسیار بزرگ است و نه تنها آمریکایی‌ها بلکه سعودی‌ها و اماراتی‌ها را هم می‌ترساند زیرا برای اولین بار این پیام بسیار مهم را به همه طرف‌ها می‌دهد که آسمان یمن دیگر برای آمریکایی ها، جولانگاهی امن نیست تا هواپیماهای آنان مانند گذشته هر وقت بخواهند به آنجا تردد کنند.

عطوان نوشت: بیش از ۱۰ سال است که پهپادهای آمریکا با آزادی کامل در آسمان یمن پرواز می‌کنند و به بهانه مبارزه با القاعده، یمنی‌های بی گناه را می‌کشند، اما این گروه همچنان در استان‌های جنوبی حضور چشمگیری دارد، اما سئوال اینجاست چرا پهپادهای آمریکا در آسمان ذمار نزدیک پایتخت پرواز می‌کنند. حضور این هواپیماها، هر توجیهی که داشته باشد، نقض حاکمیت یمن به شمار می‌رود و اقدامات جاسوسی آن‌ها هیچ ارتباطی با جنگ با القاعده ندارد بلکه در راستای منافع عربستان و امارات است و به جمع آوری اطلاعات از ارتش یمن ربط دارد که به جنبش انصارالله وابسته است.

این تحلیلگر بیان کرد: تهدیدهای آمریکا فقط متحدانش را در خلیج فارس می‌ترساند و دشمنان آمریکا دیگر از این تهدیدها نمی‌هراسند تهدیدهای آمریکا فقط متحدانش را در خلیج فارس می‌ترساند و دشمنان آمریکا دیگر از این تهدیدها نمی‌هراسند بلکه خودشان به خطری برای آمریکا تبدیل شده اند چرا که پهپادهای گران قیمت آن را سرنگون می‌کنند آن هم با موشک‌هایی که فقط چند هزار دلار ارزش دارند. کاری که ضربه‌ای شدید به صنعت نظامی آمریکا وارد و کاهش کارایی آن را آشکار می‌کند. یحیی سریع از اقدامات غافلگیرکننده در آینده خبر داد که قطعا این برای آمریکا و متحدان آن در یمن و شاید هم منطقه خلیج فارس و دریای سرخ خوشحال کننده نخواهد بود. انصارالله اگر حرفی بزنند راست می‌گویند و اگر تهدیدی بکنند آن را عملی خواهند کرد».

شبکه تلویزیونی المسیره هم در گزارشی اعلام کرد: پس از سرنگونی پهپاد ام کیو ۹ آمریکا در یمن، جنگنده های بیگانه به راحتی نمی توانند حریم هوایی یمن را نقض کنند.

اسماعیل المحاقری گزارشگر این شبکه گزارش داد: همان طور که عبدالملک بدرالدین الحوثی تأکید کرد پس از معادله های پهپادها و موشک های بالستیک، پدافند هوایی هم در مسیر خود برای تحمیل معادله بازدارندگی جدیدی با هدف مقابله با فناوری و توانمندی های جدید آمریکا قرار گرفته است. آن هم در حالی که نیازهایی مبنی بر دفاع از حاکمیت، وحدت و استقلال وطن ایجاب می کند که این تحولات انجام شود. سرنگونی پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ با موشکی مناسب در حریم هوایی شهر ذمار، به منزله تثبیت راهبرد دفاعی برای از بین بردن برتری دشمن است سرنگونی پهپاد آمریکایی ام کیو ۹ با موشکی مناسب در حریم هوایی شهر ذمار، به منزله تثبیت راهبرد دفاعی برای از بین بردن برتری دشمن استتا یمن بتواند از حریم هوایی و مناطق این کشور دفاع کند.

در گزارش المسیره آمده است: دو فروند پهپاد آمریکایی ام کیو ۱ در مرحله گذشته در صنعا پایتخت یمن سرنگون شد. نخستین فروند اواخر مارس و دیگری اواسط مه در مناطق اطرف پایتخت سرنگون شد. از سوی دیگر، ماه ژوئن یک فروند پهپاد ام کیو ۹ در ساحل غربی سرنگون شد. آن هم در حالی که اوایل اکتبر ۲۰۱۷، یک فروند از همین نسل در حریم هوایی صنعا سرنگون شد. به این ترتیب، پنج فروند پهپاد آمریکایی در یمن سرنگون شد؛ همان طور که نوزدهم آوریل یک فروند پهپاد چینی در استان صعده سرنگون شد.

المسیره گزارش داد: مسئولان وزارت دفاع یمن تأکید می کنند اوضاع پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی در ذمار، مانند گذشته نیست و حریم هوایی یمن فضای مناسبی برای هواپیماهای بیگانه نخواهد بود و کشورهای متجاوز در صورت ورود به حریم هوایی یمن، باید بدانند که با آنها مقابله خواهد شد. یگان دفاعی یمن با طرح های بررسی شده و سازمان یافته به سمت تغییر معادله و توازن قدرت به نفع یمن پیش می رود. پهپادهای یمنی با ورود به حریم هوایی کشورهای متجاوز، عملیات خود را انجام می دهند؛ بی آنکه جدیدترین جنگنده های رصد غربی آنها را رهگیری کنند. اما جدیدترین پهپادهای آمریکایی در یمن سرنگون می شوند.

گزارشگر این شبکه در پایان اعلام کرد: بر اساس آمارهای رسمی، طی چهار سال تجاوز به یمن، سامانه پدافند هوایی یمن توانست ۲۵ فروند جنگنده، ۱۹ فروند بالگرد و ۲۴۰ فروند انواع هواپیمای جاسوسی در اندازه های مختلف را سرنگون کند سامانه پدافند هوایی یمن توانست ۲۵ فروند جنگنده، ۱۹ فروند بالگرد و ۲۴۰ فروند انواع هواپیمای جاسوسی در اندازه های مختلف را سرنگون کند . این در حالی است که آمار مذکور شامل جنگنده ها و بالگردها در عمق خاک سعودی نمی شود.

به هر حال آنچه می توان گفت این است که دیگر آسمان یمن برای متجاوزان و پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی امن نخواهد بود به ویژه که اخیرا گزارش هایی درباره نیت شوم صهیونیستها برای هدف قرار دادن مواضع ارتش و کمیته های مردمی یمن منتشر شده است و ساقط کردن این پهپاد در واقع پیامی روشن به هر متجاوزی است که بخواهد در حریم هوایی یمن جولان دهد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن به سرعت در حال پیشرفت در عرصه نظامی هستند و پس از موشک های قدرتمند و پهپادهای توانمند، حال پدافند هوایی ارتش و کمیته های مردمی نیز با هدف قرار دادن یک پهپاد پیشرفته آمریکایی نشان داده است که از قافله عقب نمانده و آسمان یمن را برای متجاوزان و هواپیماهای آن جهنم خواهد کرد.