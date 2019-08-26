به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شمسیپور ظهر دوشنبه در مراسم گشایش بیست و ششمین همایش ملی شیمی تجزیه در دانشگاه سمنان، ضمن بیان اینکه اگر صنعتگران و مسئولان از جوانان نخبه ایرانی استفاده کنند از دنیا بینیاز میشویم، تأکید کرد: ظرفیت جوانان ایرانی میتواند تمام نیاز کشور را در زمینهٔ علم شیمی برطرف کند.
وی افزود: با توجه به ذخایر عظیم معادن در ایران و وجود فارغالتحصیلان شیمی بهواقع آیندهای روشن در نزد ایران اسلامی است اما تحقق این امر منوط به بهرهگیری صنعتگران و مسئولان از جوانان نخبه ایرانی است که مرحله نخست آن حفظ نیروهای جوان و نخبه علمی در کشور خواهد بود.
ارزآوری از طریق درج مقالات علمی
رئیس انجمن شیمی کشور گفت: نباید نیروهای نخبه و تربیتشده را بهراحتی از دست داد چراکه این جوانان منبع عظیم و ثروت برای کشور محسوب میشوند و میبایست بهخوبی از قابلیتهای علمی آنان برای شکوفایی بخشهای مختلف کشور ازجمله فرآوری ذخایر عظیم نفت، معادن و ... استفاده کرد.
شمسیپور در بیان یک مورد از توانمندی جوانان ایرانی، گفت: امروز جوانان نخبه کشورمان نشریات متعدد علمی از سوی انجمن شیمی ایران را منتشر میکنند که در پایگاههای معتبر علمی دنیا نیز بازتاب مییابند برای مثال «جی آی سی اس» نخستین مجله شیمی است که با فروش مقالات جوانان ایرانی در آن طی سال گذشته شاهد ارز آوری ۱۵ هزار یورویی بودیم.
وی بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰ سمینار در حوزه شیمی در دانشگاههای مختلف کشور برگزارشده است، تأکید کرد: این امر نشان میدهد که ظرفیتها و استعدادهای فراوانی درزمینهٔ علم شیمی وجود دارد.
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