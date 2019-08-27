طراحی دکل های بزرگ برای ارتقای پوشش مخابراتی روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، دولت انگلیس در ماه های گذشته از برنامه های خود برای رفع تمامی نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه در این کشور خبر داده و از همین رو از اپراتورهای تلفن همراه در انگلیس خواسته تا برای حل این مشکل تدابیری بیاندیشند.

نیکی مورگان وزیر امور دیجیتال انگلیس اعلام کرده است این کشور قصد دارد محدودیت های دسترسی به شبکه های تلفن همراه را در نقاط روستایی انگلیس برطرف کند و بدین منظور ضروری است که دکل های مخابراتی مرتفع تر از دکل های عادی باشند.

دکل های عادی تلفن همراه در انگلیس معمولا ۲۵ متر ارتفاع دارند. اما دکل های جدید از این هم مرتفع تر خواهند بود. ارتقای آنتن دهی تلفن همراه در انگلیس بخشی از برنامه های دولت این کشور برای ارائه خدمات نسل پنجم تلفن همراه نیز محسوب می شود.

قرار است با صرف بودجه ای ۳۰ میلیون پوندی ۱۰ منطقه روستایی در انگلیس در گام اول به طور آزمایشی به فناوری نسل پنجم تلفن همراه دسترسی پیدا کنند تا بهره مندی از خدمات چندرسانه ای پرسرعت برای آنها ممکن شود.