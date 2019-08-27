توجه به اطلاعات معیشتی مردم در رادیو اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیر جدید رادیو اقتصاد در اولین نشست با مدیران این شبکه از سیاست‌های جدید برنامه‌سازی به منظور ارتقاء برنامه‌ها و با توجه به وضعیت معیشتی جامعه خبر داد و گفت: مهم‌ترین گام در برنامه‌سازی توجه به نیازهای مردم و به خصوص تامین اطلاعات معیشتی و اقتصادی شفاف و همه فهم است که در اصل رعایت اصول عرضه محتوا با توجه به تقاضا و نیاز مخاطب است.

وی افزود: نباید نگاه صرف تخصصی به حوزه اقتصاد در برنامه‌سازی، ما را از فضای عمومی جامعه دور کند.

مدیر رادیو اقتصاد استفاده و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و ابزارها در برنامه‌سازی همچون بکارگیری موسیقی شاد مرتبط با کار و تلاش، موضوعات سرگرمی و ارائه آگاهی‌بخشی را در این رسانه لازم و ضروری دانست.

وی با اشاره به نیروهای انسانی رادیو اقتصاد به عنوان سرمایه این رسانه گفت: با بهره‌مندی از نیروهای با تجربه این شبکه می‌توان حضور پررنگ‌تری در انعکاس اطلاعات روز اقتصادی جامعه داشت.

اسماعیلی در پایان ضمن تاکید بر توانمندی رادیو اقتصاد به عنوان بزرگترین رسانه عرصه اقتصاد کشور یادآور شد که این شبکه می‌تواند حضوری مستمر و پررنگ‌تر در کنار ایرانیان داشته باشد.