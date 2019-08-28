به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند استان گلستان ضمن تبریک هفته دولت اظهارکرد: شهدا ذوب در ولی خود و حجت خدا بودند و حرف او را حرف خدا و پیامبر خدا می دانستند.

وی افزود: امام راحل فرمودند ما هر چه داریم از محرم و صفر است و جاودانگی و پیش برندگی انقلاب در گرو پیروی از مکتب سیدالشهدا است.

معروفی گفت: امروز بازدارندگی و عزت و شرف ملت ایران مرهون مجاهدت هایی است که شهدای گرانقدر ما انجام داده اند.

وی بیان کرد: در دوران دفاع مقدس امتحان، برای توده های مردم بود و این توده ها سربلند بیرون آمدند.

معروفی با تأکید بر این که امروز روز امتحان نخبگان است، ادامه داد: باید دید، نخبگان در جنگ اقتصاد و معیشت و جنگ فرهنگی با ملت بزرگ ایران چه می کنند و آیا رسالت خودشان را انجام می دهند؟

وی تصریح کرد: امام در مورد دفاع مقدس فرمودند برای جنگ هشت ساله لحظه پشیمان نیستم و ما ابهت غرب و شرق را شکستیم.

معروفی اضافه کرد: در گام دوم انقلاب آیا همگان در پیروی از امام خود همانند گام اول انقلاب آماده اند؟

وی با بیان این که وحدتی که دور امام جامعه نباشد وحدت نیست، اظهار کرد: اگر وحدت دور حقیقت داشته باشیم نعمت ها به سمت ما سرازیر می شود.

معروفی ادامه داد: برای رسیدن به گام های بعدی انقلاب باید خون دل بخوریم تا بتوانیم رسالتمان را انجام دهیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: گفتمان مقاومت ابداع انقلاب اسلامی نیست بلکه همان راه و گفتمان سیدالشهدا است.

معروفی با بیان این که با مقاومت و ایستادگی جز عزت و بزرگی چیزی دیگری ندیده ایم، گفت: دشمن اگر حماقت کند گورستانش همانجایی خواهد بود که حماقت کرده است.

وی تصریح کرد: امام خامنه ای هم در برجام و هم در غیر برجام همواره فرموده اند به آمریکا اعتماد نکنید ولی برخی این فرموده امام را تحلیل خواندند در صورتی که این سخن از روی علم است نه تحلیل.