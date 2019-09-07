رامین ناصرنصیر بازیگر سریال تلویزیونی «در کنار هم ۲» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش خود در این اثر توضیح داد: من نقش سیاوش پسر کوچک خانواده را دارم که در سری دوم این سریال به خانواده اضافه می شود و در تضاد با دیگر برادر خود روحیات خاصی دارد.

وی ادامه داد: سیاوش برخلاف شخصیت برادرش که آرش نوذری آن را ایفا می کند کمتر منطقی است و تصمیمات نسنجیده ای دارد. او کسب و کاری در جزیره کیش راه انداخته و چون به دنبال آن خانه و زندگی خود را از دست داده است، با شکست مالی مواجه شده، به تهران برمی گردد و به خانواده خود پناه می برد.

ناصر نصیر که با نقش «هوشنگ» در سریال «شهرزاد» در ۲ سال اخیر بین مخاطبان بیشتر شناخته می شود، درباره معیارهایش در انتخاب نقش های سینمایی و تلویزیونی بیان کرد: من خیلی در انتخاب نقش ها حسی عمل می کنم یعنی بیشتر به این فکر می کنم که چقدر دوست دارم در کنار یک گروه باشم. در حالی که اگر بخواهیم از نظر معیارهای حرفه ای ارزیابی کنیم، ممکن است این انتخاب ها بعضا اشتباه هم باشند اما به این فکر می کنم که حالم با ایفای کدام نقش و کار کردن با چه مجموعه ای بهتر است.

وی در پایان در پاسخ به این که خودش چقدر اهل تماشای تلویزیون است، عنوان کرد: اولا چندان فرصت نمی کنم تلویزیون ببینم، دوم اینکه برنامه ها آنطور که باید جذبم نمی کند. البته این را درباره تلویزیون به طور کلی می گویم زیرا در همه جای دنیا برنامه های تلویزیونی ممکن است تناسبی با نیازها و علاقه های افراد نداشته باشند و بیشتر سرگرم کننده باشند. البته ممکن است در مورد علایق عده ای مناسب باشد اما شخصا اگر وقت آزادی داشته باشم سعی می کنم فیلمی را که مثلا علاقه به دیدنش داشته و در زمان اکران از دست داده ام، ببینم یا کتاب بخوانم.

«در کنار هم ۲» با محوریت موضوعاتی همچون شیوه های فرزند پروری، بررسی خانواده های مستبد و سهل انگار، تشریح ویژگی های خانواده مستعد اعتیاد و... در ۴۰ قسمت ۲۵ دقیقه ای روایت می شود و فصل دوم آن، داستان خانواده رستم سالاری و ۲ فرزندش را دربرمی گیرد که بنا به دلایلی در یک خانه ساکن می شوند و ماجراهایی میان آنها شکل می گیرد.

این سریال با مشارکت ستاد مبارزه با مواد مخــدر، کاری است از گروه خانواده شبکه دو سیما که روزهای تصویربرداری خود را سپری می‌کند. تهیه‌کنندگی این اثر را آرزو ابوحمزه و کارگردانی آن را داریوش جهانگیری برعهده دارند. پخش فصل اول این سریال تلویزیونی قبل از آغاز ماه محرم به پایان رسیده است.