جزییات مراسم تشییع و تدفین ۲ شهید تازه شناسایی شده در مازندران

به گزار ش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیکرهای تازه شناسایی شده شهیدان «رضاعلی ابراهیمنژاد» و «ولیالله صدرایی» در شهرهای بابل و سوادکوه تشییع خواهند شد.
بر اساس این گزارش ستاد برگزاری مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین این دو شهید امروز در سپاه نواحی بابل و سوادکوه برگزار شد. پیکر شهید «رضاعلی ابراهیمنژاد» که پس از ۳۳ سال به تازگی در منطقه عملیاتی شلمچه تفحص شد روز شنبه ۱۶ شهریور در معراج الشهدای تهران تحویل سپاه ناحیه بابل خواهد شد.
مراسم وداع با پیکر شهید ابراهیمنژاد یکشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۷ بعد از ظهر در حسینیه سپاه بابل برگزار میشود.
پیکر شهید «رضاعلی ابراهیمنژاد» دوشنبه ۱۸ شهریور همزمان با تاسوعای حسینی در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی بابل تشییع و سپس در گلزار شهدای این شهرستان برگزار میشود.
بسیجی شهید «رضاعلی ابراهیمنژاد» کارمند بیمارستان شهید بهشتی بابل بود که اسفندماه سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید و پیکر پاک و مطهرش پس از ۳۳ به زادگاهش بابل بازگشت.
از شهید ابراهیمنژاد یک فرزند دختر به یادگار مانده است و پدر و مادر شهید نیز در قید حیات نیستند.
همچنین ستاد برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید «ولیالله صدرایی» که به تازگی در منطقه عملیاتی دهلاویه تفحص شد امروز در سپاه سوادکوه برگزار شد. شهید «ولیالله صدرایی» در تاریخ ۹ مهر ۱۳۳۶ به دنیا آمد و در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۵۹ به شهادت رسید و پیکر مطهرش پس از ۳۹ سال در منطقه دهلاویه شناسایی شد.
شهید صدرایی اولین شهید نیروی انتظامی استان مازندران است که ۲۹ روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در یک مأموریت پدافندی بر اثر اصابت مستقیم موشک در منطقه دهلاویه به شهادت رسید.
برنامههای مربوط به مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر این شهید متعاقباً اعلام خواهد شد.
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