اعزام گسترده فرهنگیان بسیجی مازندران به آیین وداع و تشییع رهبر شهید

محمد غلامی پاجیدر گفت وگو با خبرنگار مهر از اعزام بیش از هزار نفر از فرهنگیان بسیجی استان به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این اقدام با هدف پاسداشت مقام شهدا و با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش مازندران در حال انجام است.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه کربلای مازندران، از برنامهریزی برای اعزام گسترده فرهنگیان بسیجی استان به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای فراهمسازی زمینه حضور حداکثری فرهنگیان بسیجی در این مراسم، هماهنگیهای لازم برای ایاب و ذهاب بیش از یکهزار نفر از همکاران فرهنگی در شهرستانهای مختلف مازندران انجام شده است.
رئیس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه کربلای مازندران افزود: این تصمیم با هدف تکریم مقام رهبر شهید، پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان مازندران در حال اجرا است.
غلامی پاجی با تأکید بر اهمیت حضور فرهنگیان در این مراسم، تصریح کرد: حضور پرشور جامعه فرهنگی در آیین تشییع، نمادی از تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است و از همه ظرفیتهای موجود برای تحقق این حضور گسترده استفاده خواهد شد.
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