گردشگری محرم؛ فرصتی برای معرفی فرهنگ غنی اسلامی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمد علی زاده فعال حوزه گردشگری و زیارت در یادداشتی که آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است نوشت: گردشگری یکی از مهمترین حوزه‌های خبرساز و از طرفی جذاب برای عموم هست. گردشگری در ظاهر سیر و سیاحت و سفر است ولی در حقیقت بعد معنوی دارد زیرا ماهیت و فلسفه سفر، تحقق اهداف رشد، تعالی و کسب کمال انسانی است. همچنین علاوه بر دستاوردهای اقتصادی و درآمدهای ناشی از آن، نتایج با اهمیت تری برای انسان در زندگی دارد و نقش بسزایی در سلامت جسم و روان آدمی دارد.

بعد معنوی گردشگری منجر به تغییر دیدگاه‌ها و نگرش‌ها در زمینه سفر شده است و شاهدیم که در ایران اسلامی سخن از گردشگری تعالی بخش است؛ رویکردی که گردشگری کشور را از آسیب‌های اجتماعی نظیر ابتذال اخلاقی در تورها و اماکن گردشگری مصون نگه می‌دارد.

یکی از جلوه‌های گردشگری تعالی بخش؛ حضور و مشاهده مراسم مذهبی هست که از علاقه‌مندی های اغلب گردشگران به شمار می‌رود و از طرفی یکی از بزرگترین جاذبه‌های گردشگری، آن هم با بعد معنوی، گردشگری محرم هست. در اقصی نقاط ایران اسلامی، آئین‌های عزاداری امام حسین علیه السلام متناسب با فرهنگ و سنت شهرهای مختلف برگزار می‌شود. این آئین‌ها در سال‌های اخیر، میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی شده است هر چند که در انعکاس فرهنگ حسینی به گردشگران به ویژه گردشگران خارجی موفق عمل نکردیم.

یکی از اهداف متولیان گردشگری کشور در سفر گردشگران ورودی به ایران جهت بازدید از مراسم و آئین‌های عزاداری حسینی، معرفی فرهنگ غنی اسلامی ایرانی باید باشد که این امر به آموزش و ایجاد آگاهی در بین مردم به عنوان جامعه میزبان نیاز دارد و از سوی دیگر، مسئولین گردشگری ایران با توجه به ظرفیت‌های حاضر با برنامه ریزی و استفاده حداکثری از منابع موجود از سوگواری حسینی برای جهانیان با توجه به اینکه برخی از کشورهای اسلامی متأسفانه چهره نادرست و وهن آمیزی از این عزاداری‌ها به افکار عمومی دنیا منتقل می‌کنند، باید چهره خوبی نشان دهند.

متأسفانه دستگاه‌های مسئول، راهکاری جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری محرم به ویژه برای گردشگران خارجی در راستای معرفی انقلاب اسلامی ندارند. یکی از کارهای شاخص و ماندگار؛ معرفی مفاخر انقلابی با رویکرد تبیین بین‌المللی حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران است چراکه باید بدانیم با ایجاد این مراودات و استمرار تعاملات می‌توان دستاوردهای انقلاب اسلامی و بازتاب‌های نهضت امام خمینی (ره) را از زبان همین گردشگران ورودی به جهانیان معرفی کرد و می‌توان از این ظرفیت در جهت معرفی ظرفیت‌های گردشگری انقلابی و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم اهتمام ورزید.