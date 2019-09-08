به گزارش خبرنگار مهر، نشر نو به‌تازگی دو عنوان از کتاب‌های تازه‌چاپ خود را تجدیدچاپ کرده و نسخه‌های چاپ دومشان را راهی بازار نشر کرده است. یکی از این‌کتاب‌ها کتاب «نظم زمان (رازگشایی معمای زمان)» نوشته کارلو رووِلّی است که مردادماه با ترجمه مزدا موحد چاپ شد.

کارلو روولی فیزیکدان مشهور در این کتاب، علم، فلسفه و هنر را با یکدیگر جمع کرده تا از راز یکی از بزرگ‌ترین معماها یعنی زمان پرده بردارد. او درباره زمان می‌گوید: ما را با خود می‌برد. شتابِ ثانیه‌ها و ساعت‌ها و سال‌ها که ما را به‌سوی زندگی پرتاب می‌کند و بعد ما را به سمت نیستی می‌کشد… ما ساکن زمان هستیم همچو ماهیان در آب. وجود ما، وجود در زمان است. موسیقی باشکوهش ما را تغذیه می‌کند، دریچه‌ای رو به جهان برای ما بازگو می‌کند، نگران‌مان می‌کند، ما را می‌ترساند و به ما آرامش می‌دهد. عالم در حالی که توسط زمان کشیده شده به سمت آینده گشوده می‌شود؛ و وجودش مطابق نظمِ زمان است.

نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۱۸ توسط انتشارات پنگوئن در لندن منتشر شد.

چاپ دوم این‌کتاب با ۱۷۷ صفحه و قیمت ۲۶ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب دیگری هم که نشر نو به چاپ دوم رسانده، «چگونه گورخر راه راه شد» نوشته لئو گراسه است که مانند کتاب پیشین، مردادماه امسال با ترجمه کاوه فیض‌اللهی به چاپ رسید. این‌کتاب یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه تاریخ طبیعی» نشر نو است که نسخه اصلی‌اش در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات پروفایل در لندن چاپ شده است.

لئو گراسه طبیعی‌دان ۲۹ ساله فرانسوی است که در رشته‌های زیست‌شناسی تکاملی و روزنامه‌نگاری تحصیل کرده و بیشتر وقت خود را صرف ترویج علم می‌کند. او طی ۵ سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار مشترک یوتیوبی گرد خود جمع کرده که در کانالی به‌نام «زیست‌شناسی کثیف» حضور و تبادل نظر دارند. او در این کانال با نگاه طنز به شگفتی‌های دنیا و زندگی می‌پردازد. او در کتاب پیش‌رو هم با بهره‌گرفتن از جدیدترین پژوهش‌های علمی و مشاهدات خود در علفزارهای آفریقا، مجموعه‌ای از کاوش‌های جالبش را گردآوری کرده است.

مخاطب کتاب پیش رو، در این راهنمای بامزه و البته آموزنده، با پاسخ چنین معماهای تکاملی و واقعیت‌های شگفت‌انگیز دنیای جانوران روبرو می‌شود: چرا زرافه گردنی به این درازی دارد؟ چرا گورخر راه‌راه است؟ چرا گله بوفالوها کمابیش دموکراتیک است اما فیل‌ها دیکتاتوری را ترجیح می‌دهند؟ علت معماری درخشان تپه موریانه‌ها یا پیچیدگی‌های زندگی جنسی کفتارها چیست؟ چرا گورکن عسل‌خوار طوری تکامل یافته که یکی از موثرترین عوامل کشتار جمعی باشد؟...

گراسه در این کتاب به رابطه خاص انسان و زادگاهش در علفزارهای قاره آفریقا (ساوانا) و تاثیر آن بر رفتار و سرنوشت او می‌پردازد. این طبیعی‌دان جوان برای تبیین رازهای رفتار جانوران، دو مقوله زیست‌شناسی تکاملی و تفکر جانبی را در هم آمیخته و نتیجه را با زبانی ساده اما با در نظر گرفتن پیچیدگی صورت مساله بیان کرده است.

چاپ دوم این کتاب هم با ۱۷۶ صفحه مصور و قیمت ۳۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.