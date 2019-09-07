کتاب «الفبای تئاتر» به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «الفبای تئاتر» نوشته نازنین دادور به‌تازگی توسط نشر افراز به چاپ پنجم رسیده است. چاپ اول این‌کتاب سال ۹۰ عرضه شد. چاپ‌های دوم و سوم این اثر هم سال‌های ۹۲ و ۹۵ به بازار نشر آمدند.

این‌کتاب دربرگیرنده تجربیات، درس‌نوشته‌ها و در بخش‌هایی گردآوری‌هایی از تالیفات و ترجمه‌هایی درباره هنر تئاتر است. نویسنده این‌کتاب تلاش کرده تولد تئاتر و نمایش را در بستر تاریخ نشان داده و سپس به نقد این هنر در دهه و سده‌های اخیر برسد.

نمایش، نقش عناصر نمایشی گونه‌های نمایشی، نمایش و انواع آن در ایران، سبک‌های هنری-نمایشی، نقد و تعریف آن، انواع نقد، نقد فنی تئاتر عناوین اصلی این‌کتاب هستند.

چاپ پنجم این‌کتاب با ۴۷۰ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۹۴ هزار تومان عرضه شده است.