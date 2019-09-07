به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب این دو کتاب در ادامه‌ی طرح چاپ پنج رمان ایرانی برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ ساله چینی با موضوع «رشد و پرورش نوجوانان و مواجهه با زندگی و انتخاب سرنوشت» زیر نظر گروه واردات و صادرات نشر ملی چین انجام شد.

بر اساس این خبر کتاب‌های «هستی» و «زیبا صدایم کن» پس از حضور کشور چین به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۸ از سوی نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کارشناس خرید و عامل فروش ناشر چینی معرفی و قرار شد این آثار با شمارگان ۳‌هزار نسخه به چاپ برسد.

معرفی فرهاد حسن‌زاده، نویسنده‌ی کتاب‌ها کودک و نوجوان به عنوان نامزد ایرانی دریافت جایزه دو مسابقه مهم بین‌المللی آسترید لینگرن و هانس کریستین اندرسون از دیگر دلایل خرید این دو اثر از سوی ناشر چینی عنوان شد.

جولیتا یی لیو، کارشناس خرید و عامل فروش حق نشر انتشارات Writers Publishing House در این‌باره اظهار داشت: با توجه به ناشناخته بودن ادبیات کودک و نوجوان ایران در چین، امیدواریم با ورود این کتاب‌ها به بازار کتاب چین امکان انجام فعالیت‌های مشابه در آینده افزایش یابد.

این انتشارات، چاپ ۵۰ کتاب اصلی، خرید ۳۰ امتیاز نشر از ناشران خارجی و فروش ۳۰ حق نشر کتاب چینی به ناشران دیگر کشورها را در پرونده‌ی فعالیت حرفه‌ای خود دارد.

یادآوری می‌شود این دو اثر در قالب طرح «رمان نوجوان امروز» در کانون منتشر شده و پیش از این نیز امور بین‌الملل کانون حق‌نشر «هستی» را به ناشرانی از کشورهای ترکیه و لبنان و «زیبا صدایم کن» را به کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و ارمنستان واگذار کرده است.