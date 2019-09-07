محقق ایرانی درمان جدیدی برای سرطان ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینس دیلی، کار آزمایی های بالینی نشان داده اند مولکولها برای از بین بردن سرطان ۲۴ بار موثرتر از داروهای ضد سرطان عمل می کنند و رشد تومور را بهتر متوقف می کنند.

مولکول های طلا هدفمندتر و گزینشی تر عمل می کنند و به این ترتیب آنها گزینه هایی بهتر برای توسعه داروهای جدید هستند که می توانند بدون از بین بردن سلول های سالم، سرطان را درمان کنند. به طور خاص مولکول های مصنوعی با قابلیت های مقاومتی-مقابله ای ساخته می شوند تا طی گذر زمان کارآمد باشند.

در همین راستا گروهی از محققان دانشگاه RMIT استرالیا به رهبری ندا میرزاده یک دانشمند ایرانی تحقیقی انجام داده اند که در آن به ۴ مولکول فعال زیستی و تاثیرگذاری آنها بر ۵ نوع سلول سرطانی پرداخته شده است. این تحقیق در Chemistry -- A European Journal منتشر شده است.

میرزاده یکی از رهبران گروه مهندسی مولکولی در دانشگاه RMIT است که در این باره می گوید: محدودیت های داروهای شیمی درمانی (مبتنی بر فلز) نیاز به کشف جایگزینی بهتر را نشان می دهد. طی دهه های اخیر پیشرفت های مهمی در درمان سرطان انجام شده اما این بیماری هنوز هم سالانه در سراسر جهان بیش از ۹.۶ میلیون نفر را به کام مرگ می فرستد و دومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان به حساب می آید.

هر چند داروهای مبتنی بر فلزات احتمال نجات بیماران را افزایش داده اند اما تاثیرگذاری آنها به دلیل عوارض سمی، مقاومت دارویی و همچنین ثبات کم، اندک است. اما مولکول هایی که ما مبتنی بر طلا طراحی کرده ایم گزینشی تر عمل می کنند و ماندگاری بیشتری دارند.نتایج تحقیقات ما نشان می دهد پتانسیل زیادی برای توسعه درمان های مقابله با سرطان وجود دارد که قدرتمندتر هستند و دقت بیشتری دارند.

این مولکول ها در تست های کارآزمایی بررسی شدند و مشخص شد آنها سمیت بالایی برای از بین بردن سلول های سرطان کلون، ملانوما، رحم، سینه و پروستات دارند. همچنین آزمایش روی حیوانات به میزان زیادی رشد تومور را کنترل کرد (۴۶.۹ درصد).

ترکیبات حاوی طلا همچنین از فعال شدن آنزیم سلول های سرطانی(تیوردوکسین ردوکتاز) جلوگیری می کنند. این آنزیم با پیشروی سرطان و ایجاد مقاومت دارویی مرتبط است.

علاوه بر آن مولکول ها ویژگی های ضد التهابی بالایی دارند که به تاثیر درمانی و کاربرد آنها در درمان بیماری‌های مزمن التهابی از جمله التهاب مفصل کمک می‌کند.