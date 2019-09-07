شاهرخ یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات دامپزشکی و نظارت بر ذبح دام‌های نذری طی ایام تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: دامپزشکی استان کرمانشاه براساس رسالتی که در حوزه بهداشت عمومی دارد، بر فرآورده‌های خام دامی، لاشه دام و کشتار دام نظارت می‌کند.

وی افزود: بر این اساس طی ایام تاسوعا و عاشورا نیز بر ذبح و کشتار دام نظارت می‌کنیم و در این راستا ۱۵ اکیپ ثابت و ۱۷ اکیپ سیار در نظر گرفته‌ایم که به مردم خدمات رسانی کنند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در قالب اکیپ‌های مذکور ۱۵ دامپزشک و ۱۷ بازرس گوشت بر ذبح و کشتار دام‌های نذری نظارت دارند.

وی با بیان اینکه ۱۰ ناظر شرعی نیز بر ذبح و کشتار دام‌های نذری نظارت می‌کنند، ادامه داد: کشتارگاه‌ها نیز در تمام شهرستان‌های استان دایر هستند و در صورت تمایل مردم می‌توانند دام‌های خود را در این کشتارگاه‌ها ذبح کنند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دام‌ها در کشتارگاه به شکل شرعی ذبح شده و پس از پوست کنی و پاکسازی امعاء و احشاء به افراد برای پخت غذای نذری تحویل می‌شود.

مردم از ذبح دام‌های نذری در منزل و معابر خودداری کنند

وی تاکید کرد: مردم تا جایی که امکان دارد ذبح دام‌های نذری خود را به کشتارگاه‌ها بسپارند و از ذبح دام در کوچه، معابر، خیابان‌ها و منازل شخصی پرهیز کنند.

این مسئول تاکید کرد: اگر ذبح دام در معابر، خیابان‌ها، کوچه‌ها و منازل انجا م شود، خونی که در محل ریخته می‌شود به یک مکان مناسب برای عوامل بیماری زا تبدیل شده و باعث اشاعه این عوامل می‌شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: ذبح دام در معابر و خیابان‌ها علاوه بر چهره زننده‌ای که در شهر ایجاد می‌کند، می‌تواند باعث ایجاد عوامل بیماری زا شده و سلامت شهروندان را به خطر بیاندازد.

وی شماره تلفن ۱۵۱۲ را برای دسترسی مردم به خدمات دامپزشکی اعلام کرد و گفت: هم استانی‌های کرمانشاهی می‌توانند از طریق تماس با این سامانه از خدمات رایگان دامپزشکی در این زمینه استفاده کنند.

یارویسی خطاب به شهروندان درخواست کرد که در صورت امکان یک روز زودتر از پخت اقدام به ذبح دام‌های نذری کنند که ۲۴ ساعت در سردخانه یا یخچال باقی مانده و مراحل جمود و نعشی را طی کند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه تاکید کرد: کسانی اقدام به ذبح دام چه در منزل و چه کشتارگاه، می‌کنند حتماً از دستکش، عینک و چکمه استفاده کرده و از دست زدن مستقیم به لاشه و امعاء و احشاء دام ذبح شده پرهیز کنند.