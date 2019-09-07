نقص امنیتی ۶۰۰ هزار جی پی اس ردگیری کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، بسیاری از والدین امیدوارند که با استفاده از دستگاه‌های کوچک ردگیر جی پی اس، بتوانند امنیت بچه‌های خود را تضمین کنند، اما یافته‌های شرکت Avast نشان می‌دهد این تصور صحیح نیست و صدها هزار دستگاه ردگیر مذکور آسیب پذیری‌های امنیتی قابل توجهی دارند.

بررسی‌هایی که Avast بر روی ردگیرهای جی پی اس مختلف خریداری شده از سایت آمازون و برخی سایت‌های دیگر انجام داده، حاکیست که داده‌های جمع آوری شده توسط این ابزار بر روی اینترنت و بر روی سرویس‌های کلود مختلفی ذخیره می‌شود. بنابراین، اطلاعات آنی مربوط به موقعیت مکانی بچه‌ها در وب ذخیره می‌شود و هکرها در صورت دسترسی به اطلاعات مذکور به سادگی می‌توانند از آنها سوءاستفاده کنند.

Avast اعلام کرده ۲۹ مدل دستگاه ردگیری جی پی اس که توسط شرکت چینی Shenzhen i۳۶۵ و برخی شرکت‌های دیگر فروخته می‌شوند، چنین مشکلی دارند و اپلیکیشن‌های تلفن همراه این دستگاه‌ها هم دارای آسیب پذیری هایی قابل سواستفاده به منظور سرقت اطلاعات هستند.

از سوی دیگر کلمه عبور پیش فرض تمامی این دستگاه‌ها هم ۱۲۳۴۵۶ بوده و در صورت عدم تغییر این کلمات باز هم هکرها امکان سواستفاده را دارند. دسترسی به میکروفون گوشی و موقعیت مکانی به صورت آنی، از جمله دیگر مشکلات دستگاه‌های یادشده است.