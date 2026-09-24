سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا فردا جمعه، شرایط جوی در بیشتر نقاط استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی افزود: از فردا تا صبح یکشنبه با افزایش گرادیان منطقه، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در مرز شرقی استان، وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعات سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

لطفی با اشاره به روند کاهشی دما در استان گفت: با تضعیف تدریجی پرارتفاع جنب حاره‌ای تا یکشنبه هفته آینده، دمای هوا در خراسان جنوبی روند کاهشی خواهد داشت و به طور میانگین پنج تا هفت درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس، خنک‌ترین ایستگاه استان بود و روز گذشته نیز بندان، طبس و دهسلم با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.