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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

دمای خراسان جنوبی تا یکشنبه ۷ درجه کاهش می‌یابد

دمای خراسان جنوبی تا یکشنبه ۷ درجه کاهش می‌یابد

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش میانگین پنج تا هفت درجه‌ای دمای هوا در استان از امروز تا یکشنبه هفته آینده خبر داد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی روزهای آینده، اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا فردا جمعه، شرایط جوی در بیشتر نقاط استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.

وی افزود: از فردا تا صبح یکشنبه با افزایش گرادیان منطقه، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در مرز شرقی استان، وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی ساعات سبب کاهش دید افقی خواهد شد.

لطفی با اشاره به روند کاهشی دما در استان گفت: با تضعیف تدریجی پرارتفاع جنب حاره‌ای تا یکشنبه هفته آینده، دمای هوا در خراسان جنوبی روند کاهشی خواهد داشت و به طور میانگین پنج تا هفت درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس، خنک‌ترین ایستگاه استان بود و روز گذشته نیز بندان، طبس و دهسلم با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

کد مطلب 6957312

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