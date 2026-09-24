قاب ماندگار غیرت ایرانی؛ پیرمرد بیرجندی روی کتاب «دین و زندگی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دهقانی با ایستادگی خود در دل طوفان، شکوه پرچمداری را به نمایش گذاشت.

واقعه میدان مادر بیرجند تنها قصه یک نفر نبود؛ چراکه شاهدان عینی می‌گویند در دقایقی که طوفان تازیانه می‌زد، پیرمرد بیرجندی را دیده‌اند که خیس از باران و در میان هجمه خاک، اجازه نداد پرچم ایران پایین بیاید.

این اقدام او بار دیگر شکوه پرچمداری ملت ایران را به نمایش گذاشت و تصویری زیبا از دل این طوفان سهمگین خلق کرد تا بار دیگر ثابت شود این ملت در سخت‌ترین شرایط نیز حافظ هویت ملی خویش است.

دهقانی درباره انگیزه خود از این اقدام گفته است: «برای اینکه ثابت کنم ما نگهبان این پرچم هستیم. می‌خواستم به عنوان یک سرباز، نگهبان پرچم رهبر آینده باشم.»

سیدمحمدعلی‌آبادی‌فر نیز با الهام از این اقدام غیرتمندانه دهقانی، پیرمرد بیرجندی، طرحی را طراحی کرده است که تصویر این پیرمرد در حال نگه داشتن پرچم ایران در طوفان شدید، بر پشت کتاب «دین و زندگی» پایه دهم مقطع متوسطه اول نقش بسته است.