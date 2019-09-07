تولید رمز ارز توسط ناسا تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، در ماه‌های گذشته منابعی که مدعی اطلاع از جزئیات این موضوع بودند، از برنامه قطعی ناسا برای طراحی و عرضه رمز ارز خبر داده بودند.

از جمله این افراد می‌توان به ویلیام تورتون، کارمند سابق ناسا اشاره کرد که هم اکنون با شبکه خبری بلومبرگ آمریکا فعالیت می‌کند. وی به نقل از آن نوبرگر، مدیر امور امنیت سایبری NSA مدعی شده بود که این سازمان در حال طراحی استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری خاصی است که احتمالاً برای فعالیت امنیتی سایبری جدیدی در نظر گرفته شده‌اند.

اما نکته مهم این است که NSA مخفف نام آژانس امنیت ملی آمریکاست و نه سازمان فضایی ناسا. بی توجهی بسیاری از کاربران وب و حتی برخی خبرنگاران باعث شد تا آنها به اشتباه توئیت یادشده را به معنای عرضه رمز ارز توسط ناسا بدانند و به این نکته توجه نکنند که این آژانس امنیت ملی آمریکاست که به این موضوع توجه نشان داده است.

دامنه این اشتباه تا بدان حد گسترش یافت که حتی نشریه مشهور فوربس نیز در این زمینه مطلبی را در وب سایت خود منتشر کرد و البته بعد از مشخص شدن واقعیت ماجرا آن را پاک کرد. در روزهای اخیر این اشتباه باورنکردنی تعداد زیادی از رسانه‌های مشهور آمریکا دستمایه مزاح کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته است.