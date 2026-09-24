کشف تخلف فروش غیر مجاز بیش از ۱۲ تن آرد در چناران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در راستای طرح تشدید نظارت بر نحوه توزیع نان در نانوایی‌ها و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در شبکه توزیع کالاهای یارانه‌ای، گشت مشترک نظارتی با حضور نمایندگان اداره صمت، تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی از واحدهای خبازی سطح شهرستان انجام شد.

در جریان این گشت مشترک ۱۰ واحد خبازی در سطح شهرستان مورد رصد، پایش و بازرسی قرار گرفت و عملکرد واحدها از نظر میزان دریافت و مصرف آرد، ثبت اطلاعات و انطباق عملکرد با داده‌های سامانه هوشمند دستگاه‌های نانینو مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بررسیهای انجام‌شده و تطبیق اطلاعات ثبت‌شده در سامانه هوشمند دستگاه نانیو با میزان آرد مصرفی در ۳ واحد خبازی تخلف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محرز شد.

در مجموع میزان آرد مرتبط با تخلفات شناسایی‌شده ۱۲ هزار و ۷۰۲ کیلوگرم اعلام شد که ارزش ریالی آن حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.

این تخلف در قالب فروش غیر مجاز فروش عمده نان نیز صورت گرفته که از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و کشف شد.

گفتنی است؛ جهت متخلفان پرونده. تخلف تنظیم و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارجاع گردید.

از مجموع تخلفات شناسایی‌شده، ۲ مورد مربوط به واحدهای خبازی داخل شهرستان و یک مورد مربوط به یکی از روستاهای اطراف شهرستان بوده است.

این گشتهای مشترک در راستای نظارت بر توزیع صحیح آرد یارانه‌ای، جلوگیری از انحراف در شبکه توزیع، مقابله با فروش خارج از ضوابط نان انجام شده و این بازرسیها از واحدهای خبازی شهرستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.