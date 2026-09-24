به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دیدار دوستانه برابر ازبکستان با شروعی فاجعه‌بار مواجه شد و در حالی که احسان حاج‌صفی در این مسابقه به رکورد ۱۴۹ بازی ملی جواد نکونام رسید، اشتباه این بازیکن در دقیقه ۱۰ زمینه‌ساز گل نخست حریف شد.



حاج‌صفی که پیش از این دیدار ۱۴۸ بازی ملی در کارنامه داشت، با حضور در ترکیب تیم ملی برای صد و چهل و نهمین بار پیراهن ایران را بر تن کرد تا با رکورد جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی برابری کند.



با این حال، این اتفاق تاریخی برای حاج‌صفی با شروعی تلخ همراه شد. در دقیقه ۱۰ مسابقه، پاس اشتباه این بازیکن در شرایطی در اختیار اولدور شومورودوف قرار گرفت که مهاجم ازبکستان در موقعیتی تک‌به‌تک با علیرضا بیرانوند قرار گرفت و توانست دروازه ایران را باز کند.



حاج‌صفی در صورت‌ حضور در بازی بعدی تیم ملی مقابل روسیه می‌تواند رکورد بیشترین بازی ملی ایران را نیز به نام خود ثبت کند و با عبور از نکونام، به تنهایی در صدر جدول بازیکنان ایران از نظر تعداد بازی ملی قرار بگیرد.