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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک باجگیران به شهرستان قوچان سپرده شود

اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک باجگیران به شهرستان قوچان سپرده شود

قوچان- فرمانده سپاه ناحیه قوچان گفت: انتظار داریم هر میزان از اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک که امکان واگذاری دارد به شهرستان سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهتر است برای بازارچه و گمرک باجگیران دو بخش وضعیت موجود و طراحی برای آینده در نظر گرفته شود و برای شرایط فعلی نیز تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان افزود: سیاست دولت بر واگذاری اختیارات به استان‌ها و تمرکززدایی است و در همین چارچوب انتظار داریم هر میزان از اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک که امکان واگذاری دارد به شهرستان سپرده شود.

وی ادامه داد: بخشی از اختیارات شورای سیاست‌گذاری مبادلات مرزی به شهرستان واگذار شده که جای تقدیر دارد اما بخشی دیگر همچنان باقی مانده و انتظار داریم با نگاه مثبت این اختیارات نیز در چارچوب ضوابط به شهرستان واگذار شود.

نظری تصریح کرد: در حوزه بازارچه نیز لازم است چارچوب و ضوابط از سوی استان مشخص شود اما نحوه مدیریت و هزینه‌کرد منافع حاصل از فعالیت‌های بازارچه در همان چارچوب به شهرستان واگذار شود تا مردم منطقه از ظرفیت مرز بهره بیشتری ببرند.

کد مطلب 6957556

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