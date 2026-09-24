اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک باجگیران به شهرستان قوچان سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بهتر است برای بازارچه و گمرک باجگیران دو بخش وضعیت موجود و طراحی برای آینده در نظر گرفته شود و برای شرایط فعلی نیز تصمیمات لازم اتخاذ شود.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان افزود: سیاست دولت بر واگذاری اختیارات به استان‌ها و تمرکززدایی است و در همین چارچوب انتظار داریم هر میزان از اختیارات مربوط به بازارچه و گمرک که امکان واگذاری دارد به شهرستان سپرده شود.

وی ادامه داد: بخشی از اختیارات شورای سیاست‌گذاری مبادلات مرزی به شهرستان واگذار شده که جای تقدیر دارد اما بخشی دیگر همچنان باقی مانده و انتظار داریم با نگاه مثبت این اختیارات نیز در چارچوب ضوابط به شهرستان واگذار شود.

نظری تصریح کرد: در حوزه بازارچه نیز لازم است چارچوب و ضوابط از سوی استان مشخص شود اما نحوه مدیریت و هزینه‌کرد منافع حاصل از فعالیت‌های بازارچه در همان چارچوب به شهرستان واگذار شود تا مردم منطقه از ظرفیت مرز بهره بیشتری ببرند.