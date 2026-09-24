به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از آتشنشانان دلاور و پرتلاش مشهد، با اشاره به جایگاه و اهمیت فعالیت آتشنشانان اظهار کرد: تشکیلات آتشنشانی تنها یک مجموعه برای مهار آتش نیست، بلکه تشکیلاتی نجاتبخش است. اگر بخواهیم عنوانی متناسب با فعالیتهای شما انتخاب کنیم، شاید «سازمان منجی و نجاتدهنده» عنوان مناسبتری باشد؛ چراکه فعالیت شما تنها به رهایی انسانها از گرفتاری در دل آتش و جلوگیری از مرگ قطعی آنان محدود نمیشود، بلکه در همه گرفتاریها و حوادث سوئی که دفع آن از عهده افراد عادی خارج است، شما وارد عرصه میشوید و انسانها را از مرگ و نابودی نجات میدهید.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات آتشنشانان در حقیقت عملیات احیای نفس است، افزود: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «مَنْ أَحْیَا نَفْسًا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»؛ هر کس انسانی را نجات دهد و زنده کند، مانند آن است که همه بشریت را زنده کرده است. اگر انسانی توانایی احیای همه انسانهای روی زمین را داشته باشد، اجر و مزد چنین اقدامی چقدر خواهد بود؟ اگر بنا باشد همه انسانهای روی زمین احیا شوند، حداقل مزد و اجرت چنین عملی، همه موجودی کره خاک و همه ثروتهای زمین خواهد بود.
وی تصریح کرد: این، مابهازای کاری است که شما در هر عملیات انجام میدهید؛ عملیاتی که ممکن است تنها به نجات یک نفر منتهی شود، اما همین یک نفر نیز ارزش کمی ندارد. قرآن تصریح میکند که هر کس یک نفس را احیا کند، مانند آن است که همه مردم را احیا کرده است. بنابراین، وقتی فردی همه مردم را نجات دهد و آنان را زنده کند، استحقاق اجرت و مزد او از نظر الهی، تمام موجودی و ثروت کره خاک است. این مزد و اجرت انسانی است که توانسته یک نفر را نجات دهد و او را از مرگ کاملاً رهایی بخشد.
علم الهدی با اشاره به اینکه در یک عملیات ممکن است چندین انسان از مرگ نجات پیدا کنند، ادامه داد: این مقام و ارزش، به تصریح قرآن کریم، کم نیست و خداوند این اجرت و مزد را تعیین کرده است. برای عزیزی که در یک عملیات باعث میشود حتی یک نفر انسان زنده بماند و از مرگ نجات پیدا کند، این اجرت در نظر گرفته شده است؛ چه اینکه ممکن است در یک عملیات، چندین انسان زنده بمانند و از مرگ نجات پیدا کنند.
اخلاص؛ شرط بهرهمندی از اجر الهی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مشکلات معیشتی و حقوقی آتشنشانان گفت: این در حالی است که حتی در حق مسلم خود نیز دچار مشکل هستید. از نظر معیشت مشکل دارید و مزد و اجرتی که در مقابل این عمل و از نظر حقوق ماهیانه برای شما در نظر گرفته شده، متناسب با سطح کار و عملیات شما نیست. خداوند فرموده است که شما در مقابل نجات یک انسان از مرگ، مستحق همه موجودی کره زمین هستید؛ بنابراین چگونه باید اجرت شما از بین برود و استحقاقی که برای شما وجود دارد، نادیده گرفته شود؟ در حالی که این حق را به شما نمیدهند و حتی حق طبیعی خودتان نیز به شما پرداخت نمیشود، چه رسد به حقی که خداوند برای شما تعیین کرده است.
وی بیان کرد: وقتی خداوند این حق را برای شما تعیین کرده و در دنیا به شما پرداخت نمیشود، خود خداوند این حق را به شما خواهد داد. اینگونه نیست که خداوند این حق را برای شما نادیده بگیرد. شما در عملیاتی که برای نجات یک انسان انجام میدهید و یک نفر را از مرگ نجات میدهید، مزد آن در نامه عمل شما ثبت میشود. در آن روز، موجودی کره زمین محاسبه و به عنوان ثروت و دارایی شما در نظر گرفته میشود؛ ثروتی که در دنیا به آن دسترسی ندارید و حتی محتاج نیز هستید، اما در آن عالم در اختیار شما قرار میگیرد.
علمالهدی با تأکید بر اینکه بهرهمندی از این اجر الهی مشروط به اخلاص است، خاطرنشان کرد: شرط آن این است که در مقام عمل، خدا را در نظر بگیرید و برای خدا کار کنید و هیچ چیز جز خدا در مدنظر شما نباشد. اگر خدا را در نظر گرفتید و کار را برای خدا انجام دادید، مزد آن را خداوند به شما میدهد و در نامه عمل شما ثبت میشود؛ در آن عالم، ثروتمند خواهید داشت و به برکت یک عملیات، از آن بهرهمند میشوید، در حالی که شما در تمام دوران اشتغال خود، عملیاتهای متعددی انجام میدهید و انسانهای بسیاری را از مرگ نجات میدهید و همه آنها به حساب شما خواهد بود.
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