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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

در دیدار با همتای چینی؛

ترامپ: برای برقراری مناسبات تجاری متوازن با چین تلاش می‌کنیم

ترامپ: برای برقراری مناسبات تجاری متوازن با چین تلاش می‌کنیم

دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ در کاخ سفید گفت که برای ایجاد مناسبات متوازن تر بین دو کشور تلاش می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کاخ سفید گفت که برای ایجاد مناسبات تجاری متوازن تر بین چین و آمریکا تلاش می کند.

ترامپ ادامه داد که در این گفتگو درباره مسائل تجارت، امنیت، فناوری و هوش مصنوعی با رئیس‌جمهور چین بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد: در مسائل مشترک با رئیس‌جمهور چین پیشرفت چشمگیری داشته‌ام و در جریان سفرم به پکن، سازوکار تازه‌ای برای تجارت ایجاد کردیم که موفقیت‌آمیز بوده است.

ترامپ گفت که به همکاری با رئیس‌جمهور چین برای ساختن آینده‌ای بهتر برای دو کشور ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6957562

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