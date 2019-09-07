افت دلار و رشد ضعیف وال استریت با گزارش متوسط مشاغل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در حالی که سرمایه‌گذاران مشغول سبک‌وسنگین کردن گزارش ضعیف مشاغل و احتمال کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو بودند، سهام وال‌استریت توانست اندکی رشد کند، اما دلار در برابر ارزهای مهم جهان افت کرد.

در حالی که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد آمریکا بتواند در ماه آگوست ۱۵۸ هزار شغل جدید ایجاد کند، آمارها کمی ناامیدکننده‌تر بود و نشان داد اقتصاد این کشور تنها ۱۳۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است و گزارش‌های ۲ ماه قبلی هم اصلاح شد و نشان داد که در آن ماه‌ها ۲۰ هزار شغل از آن‌چه قبلاً اعلام شده بود، کمتر شغل ایجاد شده است.

میانگین صنعتی داوجونز ۶۹ واحد یا ۰.۲۶ درصد رشد کرد تا به ۲۶۷۹۷.۶ واحد برسد، اس‌اندپی ۲.۷۲ واحد یا ۰.۰۹ درصد بالا آمد و به ۲۹۷۸.۷۲ واحد رسید، در حالی که کامپوزیت نزدک ۱۳.۷۵ واحد یا ۰۰.۱۷ درصد افت کرد و به ۸۱۰۳.۰۷ واحد رسید.

در بازار ارز، شاخص دلار که به بالاترین سطح یک هفته‌ای ۹۸.۳۸۶ واحد رسیده بود، با انتشار این گزارش تا ۹۸.۰۸۵ واحد افت کرد.