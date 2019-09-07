اجرای بزرگترین برنامه تبادل زندانیان میان اوکراین و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیرو توافقات انجام شده میان کی یف و مسکو، تبادل زندانیان میان اوکراین و روسیه انجام گرفت.

در همین رابطه، دو اتوبوس با پنجره‌های تیره و اسکورت پلیس، بامداد امروز شنبه ۷ سپتامبر زندان مسکو را به مقصد فرودگاه ونوکووا ترک کردند تا گروهی از زندانیان اوکراینی را با زندانیان روسِ محبوس در خاک اوکراین مبادله کنند.

این بزرگترین برنامۀ مبادلۀ زندانیان دو کشور و نخستین مبادله از سال ۲۰۱۷ میلادی تا کنون است و پس از مذاکراتی طولانی میان مقامات مسکو و کی‌یف ممکن شده است.

این برنامۀ تبادل زندانیان، یک پیروزی بزرگ برای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین محسوب می‌شود. آزاد کردن زندانیان اوکراینیِ محبوس در روسیه، یکی از وعده‌های انتخاباتی او بود. آقای زلنسکی همچنین وعده داده است که به درگیری‌ها در شرق اوکراین پایان دهد.

شمار دقیق زندانیانی که در این روز مبادله می‌شوند اعلام نشده؛ با این وجود خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی اوکراین تعداد آنها را ۷۰ نفر اعلام کرده است.

شمار روس‌های زندانی در اوکراین نیز روشن نیست. از جمله کسانی که انتظار می‌رود امروز آزاد شوند ولادیمیر تسماخ، یکی از فرماندهان نیروهای جدایی‌طلب در شرق اوکراین است. کسی که مظنون است در سقوط هواپیمای مالزیایی پرواز MH17 سال ۲۰۱۴ میلادی در شرق اوکراین که منجر به کشته شدن ۲۹۸ نفر شد، دست داشته است.

گمانه زنی‌ها دربارۀ آزادی ولادیمیر تسماخ در حالی مطرح است که پیش‌تر دادستان هلندی پرونده سقوط این هواپیما از اوکراین خواسته بود مانع سفر او به روسیه شوند؛ با این نگرانی که آزادی آقای تسماخ ممکن است تحقیقات دربارۀ پرواز MH17 را که از آمستردام رهسپار کوالالامپور بود، به خطر بیندازد.

انتظار می‌رود که این تبادل، به ایجاد اعتماد میان دو کشور کمک کند و آغاز مذاکراتی جدی در دیگر موضوعات را ممکن سازد. بویژه آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که این برنامۀ تبادل زندانیان «گامی خوب و رو به جلو برای عادی سازی روابط» خواهد بود.

با این وجود تا رسیدن به چنین مرحله‌ای راهی دشوار در پیش است. اوکراین همچنان خواستار بازگرداندن کریمه است و جدایی‌طلبان این کشور نیز با وجود درگیری‌های شدید و خونینی که بیش از ۱۳ هزار کشته برجای گذاشته، همچنان کنترل شرق این کشور را در اختیار دارند.