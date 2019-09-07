لزوم استمرار قاطعیت دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نجفی قدسی مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی در حمایت از اقدامات حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تحت عنوان «لزوم استمرار قاطعیت دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی» یاداشتی را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است که در ادامه متن کامل این یاداشت از نظرتان می‌گذرد؛

ایجاد عدالت اجتماعی و مبارزه با تکاثرطلبان از اهداف نظام اسلامی

جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ملت ایران در ذات خود بر علیه ظلم و ستم شکل گرفته است که بخش مهمی از آن در عرصه اقتصادی است و ایجاد قسط و عدل و عدالت اجتماعی و مبارزه با تکاثرطلبان از اهداف نظام اسلامی محسوب می‌شود.

مواضع انقلابی و سرسخت حضرت امام (رض) در مبارزه با کاخ نشینان و حمایت پیوسته از مستضعفان و کوخ نشینان هیچ گاه از یاد نمی‌رود و بحمدالله خلف صالح او نیز در قول و عمل همواره همین رویه را اتخاذ کرده و پرچم مبارزه با فساد و مخصوصاً چپاولگری و فساد اقتصادی را سال‌ها پیش برافراشته اند و در هر دوره‌ای به دولتهای مختلف تذکرات و تأکیدات خاصی در این رابطه داشته اند.

اینکه نظام جمهوری اسلامی در این عرصه چقدر موفق بوده است، قابل تحلیل و ارزیابی است، گرچه هیچ گاه این مهم از نگاه رهبران نظام مغفول نبوده و حتی خط شاخص هم محسوب می شده اما آنچه مبرهن است در برهه‌هایی بعضی از دولتها تحت عنوان توسعه و پیشرفت گاهی چوب حراج به ثروت‌های عمومی زدند و خصوصی سازی به معنای اینکه گردش اصلی اقتصاد در اختیار مردم باشد را به اشتباه و با «ثمن بخس» در اختیار عده‌ای معدود گذاشته و بدین صورت با رانت‌های به وجود آمده کم کم فاصله‌ای طبقاتی بین آنان و مردم پدید آمد.

تأکیدات مقام معظم رهبری در ایجاد نظامی عدالت گستر

آنچه مسلم است نظام جمهوری اسلامی این انحراف و بی عدالتی را برنمی‌تابد و عتاب‌های مکرر رهبری معظم انقلاب در مبارزه با مفسدان اقتصادی در همین راستا بوده تا نظام جمهوری اسلامی همواره نظامی عدالت گستر و حامی محرومان و مستضعفان باشد.

اقدامات متقدرانه رئیس جدید دستگاه قضا در مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی

از هنگامی که حضرت حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر ریاست دستگاه قضائی کشور منصوب شدند بلافاصله مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی آغاز شد و ایشان این مبارزه را از درون قوه قضائیه آغاز کرد، به طوری که جمع کثیری از قضات فاسد و آلوده را اخراج و مواخذه کرده و اکنون کسی جرأت رشوه گیری در دستگاه قضائی را ندارد چون می‌داند اگر این کار را بکند نه تنها آبرویش رفته بلکه عقوبت سختی در انتظار اوست و این مهم نقطه آغاز تحول در قوه قضائیه است تا این قوه بر مبنای گسترش عدالت و حافظ حقوق عامه مردم باشد نه اینکه یاور و کارچاق کن مفسدان اقتصادی باشد!

با شروع اقدامات مبارزه با فساد قوه قضائیه، به این سوال عمومی توده‌های مردم که چرا جمهوری اسلامی با اختلاسگران و مفسدان اقتصادی برخورد قاطعی نمی‌کند تا ریشه آنها را برکند؟ پاسخ مناسبی داده شد و کم‌کم ناامیدی مردم به امیدواری تبدیل شد و تلاش دشمنان که می‌خواستند القا کنند جمهوری اسلامی در فساد غوطه ور شده و راه نجاتی ندارد را هم نقش برآب کرد و قابلیت و توانمندی عناصر مؤمن و مخلص انقلاب اسلامی را در مواجهه با فساد اقتصادی به خوبی نشان داد.

مبارزه‌ای که در همین مدت کوتاه قوه قضائیه توانسته است با مفسدان اقتصادی داشته باشد بسیار مهم و اثرگذار بوده و ضمن حفظ و حراست از بیت المال و ثروت‌های عمومی در جهت منافع عامه و ایجاد امیدواری مجدد در وفاداران انقلاب اسلامی، آرامش مقطعی و ساختگی مفسدان اقتصادی را به هم ریخته و از خوف شمشیر عدالت به خود می‌لرزند گرچه همین اقدامات مختصر آغاز راه بوده و ما نیازمند مبارزه جدی تر و قاطع‌تر دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی هستیم، در کشور چین که شاید اولین یا دومین اقتصاد جهانی را داشته باشد، مجازات مفسدان اقتصادی اعدام است و لذا در آنجا کسی جرأت رانت خواری و رشوه خواری را ندارد پس چطور بعضی‌ها همین مبارزه مختصر با مفسدان اقتصادی را برنتافته و برای کند کردن حرکت قوه قضائیه اعلام می‌کنند که: فساد و رانت با بگیر و ببند و دادگاه که ازبین نمی‌رود!!!

ظاهراً گویندگان این مطلب از حکمی که بزودی بر پرونده فساد اقتصادی نزدیکانشان صادر می‌شود نگرانند!!

مبارزه قاطع دستگاه قضا تنها راه نجات نظام ازمنجلاب فساد اقتصادی

همگان این را بدانند که تنها راه نجات جمهوری اسلامی از منجلاب اقتصادی پدید آمده مبارزه قاطع دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی است که بحمدالله این حرکت آغاز شده ولی نباید به این سخنان توجهی کرد بلکه با این اظهارات بدانید که تیر را به هدف زده و بر اقدامات قاطع خود بیفزایید و رضایتمندی خدا و توده‌های مردم از رضایتمندی اینان بالاتر است.

امروزه اقدامات ضد فساد جناب حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تمامی مرزبندی‌ها و خط و خطوط سیاسی کاذب چپ و راست را به هم ریخته و به دو جبهه ظالمان و مفسدان اقتصادی از یکسو و عدالت طلبان و حق خواهان از سویی دیگر تبدیل کرده است و طبیعی است که در این مواجهه حق و عدالت پیروز است.

کشیده شدن ترمز ماشین فساد اقتصادی کشور با روی کارمدن آقای رئیسی

آفرین بر پدری که نام فرزندش را ابراهیم گذاشت و مردم ما در این زمان چقدر نیازمند چنین افرادی شجاع و با شهامت و پیراسته از هرگونه تعلقات و ممهز در راه خدمت خالصانه به مردم هستند و ما به جناب آقای رئیسی عرض می‌کنیم که در راهی که آغاز کرده اید همچنان با قدرت پیش روید و از وسوسه خناسان نهراسید، با آمدن شما ترمز شدیدی برای پیشرفت ماشین فساد اقتصادی کشور کشیده شده است و وقت حسابرسی آغاز شده و مسلماً کسانی که فعالیت اقتصادی سالم داشته اند، از این اقدامات نه تنها هراسی نداشته بلکه خشنود هم هستند چرا که رقابت در فضای اقتصادی سالم پدید می‌آید، والا در فضای رانت‌خواری و فساد که رقابت اقتصادی محقق نمی‌شود و قوت و قدرت شما در این مسیر، بسیار تعیین کننده است چرا که فرموده است: «خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ بِقُوَّةٍ».