هر لحظه باید از کربلا درس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفتگو ویژه ماه محرم در ارتباط تلفنی با حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از آنتن رادیو گفت وگو پخش شد.

حجت الاسلام ارزانی در برنامه صبح و گفتگو بیان کرد: اگرچه حدود ۱۴۰۰ سال از واقعه کربلا گذشته اما به تعبیر نورانی معصوم (ع)، «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» است.

وی افزود: هر روز عاشورا و هر هم می‌تواند کربلا باشد؛ بدین مفهوم که هر لحظه و هر روز باید از کربلا درس گرفت و مراقب بود تا کربلا در زمان ما تکرار نشود، چرا که لشکر کفر همیشه در مقابل لشکر اسلام بوده و این دو جناح همیشه مقابل یکدیگر قرار دارند.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد: ممکن است صحنه کربلا برای ما نیز تکرار شود، لذا باید دقت کنیم که سرنوشت ما در زمره صفحات زیبا و سفید تاریخ رقم بخورد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور تصریح کرد: عده‌ای در کربلا به خاطر اندک مال دنیا مقابل امام حسین (ع) ایستادند و با او جنگیدند تا حدی که ما برای نقل آن هم احساس شرم کرده و گریه می‌کنیم.

حجت الاسلام ارزانی با ابراز اینکه انسان در هر لحظه باید ایمان خود را قوی‌تر کند، گفت: محک انتخاب و سنجش ایمان انسان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماع است و اگر امروز کشور ایران در مقابل تحریم‌ها و نابسامانی‌ها شعار امام حسین (ع) و قرآن را سر می‌دهد نشانه این است که ما راه درست را انتخاب کرده ایم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان بیان کرد: امام حسین (ع) تمام ایمانش را با عمل مخلصانه قرین کرد و فقط برای رضای خداوند وارد میدان شد.