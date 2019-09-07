به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بحیرائی شهردار منطقه ضمن اعلام این خبر تشریح کرد: به منظور هویت بخشی سیمای شهری، ساختمان‌های ستادی، میادین و معابر اصلی با نصب کتیبه مشکی، بنر و پرچم‌های مزین به نام اباعبدالله الحسین و پیام‌های عاشورایی سیاه پوش شد و با بهره مندی از امکانات و ظرفیت‌های موجود، بیرق مشکی، پرچم ریسه‌ای، کتیبه و … به مسئولین هیآت اهدا شد تا با فضاسازی مناسب، تبلیغات محیطی برای اجرای بهینه برنامه‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) صورت گیرد.

وی با تاکید بر زنده نگه داشتن واقعه کربلا، انتقال مفاهیم و پیام‌های ناب و نجات بخش قیام امام حسین علیه السلام یادآور شد: با مشارکت مدیریت محلات، مساجد و هیئت‌های مذهبی آئین تعزیه خوانی، همایش شیرخوارگان حسینی، نمایشگاه کتاب عاشورا و پاسخ به شبهات، شب شعر عاشورایی، برپایی نمایشگاه عکس و نقاشی عاشورایی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی، مراسم چهل شب چهل روضه، اقامه نماز ظهر عاشورا، برپایی خیمه‌های معرفت حسینی در روز تاسوعا و عاشورا، سخنرانی و مراسم مذهبی در ساختمان‌های ستادی و نواحی منطقه از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام اجرا می‌شود.

شهردار منطقه با اشاره به تمهیدات منطقه برای اجرای بهینه برنامه‌های عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افزود: فعالیت مستمر و شبانه روزی عوامل و کارگران خدوم، جمع آوری زباله، نظافت و پاکسازی ظروف یکبار مصرف و سایر زباله‌ها در حین و پس از برگزاری مراسم، اهدا کیسه زباله به هیئت‌های مذهبی و تکایا از دیگر برنامه‌های این ایام است.