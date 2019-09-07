به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌ها، سید عباس فاطمی رئیس مرکز سیمای استان‌ها محمد باقر اعلمی را به‌عنوان مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان‌ها منصوب کرد.

وی در حکمی آورده است:

«با نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به عنوان مدیر تامین برنامه و آرشیو مرکز سیمای استان‌ها منصوب و بازنگری در شرح وظایف واحد و ارائه پیشنهاد جهت تسریع در فرآیندها، گسترش مبادلات برنامه‌ای نظام مند با شبکه سراسری شما، گسترش مبادلات برنامه‌ای دو سویه و هدفمند با شبکه‌های سراسری و برونمرزی، تقویت ارتباط با آرشیو مرکزی سازمان و آرشیوهای مختلف شبکه‌ها با هدف بازتولید و استفاده بهینه از منابع موجود، تسریع در بهره برداری از نرم افزار جدول پخش (کنداکتور) تطبیقی مراکز استان‌ها، تسریع در بهره برداری نرم افزار جامع برنامه‌های آرشیوی سیمای استان‌ها و... از اهم وظایف این مدیریت به شمار می آید.

در پایان این حکم از خدمات آقای جواد رضایی در طول تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی شده است.