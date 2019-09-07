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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۲۲

رهبر کره شمالی، فرماندهی جدید برای ارتش تعیین کرد

رهبر کره شمالی، فرماندهی جدید برای ارتش تعیین کرد

رهبر کره شمالی در اقدامی غیرمنتظره با تغییر فرمانده ارتش، فرمانده توپخانه این کشور را به عنوان فرمانده ارتش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی با صدور فرمانی ضمن اعلام تغییر فرمانده ارتش این کشور، «پاک جونگ چون» از فرمانده هان توپخانه کره شمالی را به عنوان فرمانده جدید ارتش معرفی کرد.

در همین ارتباط گفته شده «پاک جونگ چون» جایگزین «ری یونگ جیل» شده است که از سال ۲۰۱۳ فرماندهی ارتش جمهوری دموکراتیک خلق را برعهده داشته است.

با این حال در فرمان رهبر کره شمالی از سوابق «ری یونگ جیل»، فرمانده سابق ارتش بویژه در حوزه توسعه تسلیحات موشکی به خوبی یاد شده است.

همچنین علت انتصاب فرمانده توپخانه به فرماندهی ارتش، ارتقای جایگاه توپخانه در سیستم دفاعی کره شمالی عنوان شده است.

کد مطلب 4713687

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