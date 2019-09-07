به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص بورس تهران با افزایش ۴۴۲۳ واحدی عدد ۲۹۴ هزار و ۶۰۱ واحد را ثبت کرد و به رکورد جدیدی دست یافت. شاخص هم وزن نیز با ۱۶۸۳ واحد افزایش به رقم ۸۰ هزار و ۸۸۸ واحد رسید. شاخص بازار اول به کانال ۲۱۵ هزار واحدی وارد شد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۵۹۲ هزار و ۸۲۳ واحد را ثبت کرد. همچنین آیفکس به عدد سه هزار و ۸۳۲ واحد رسید.

امروز با دست به دست شدن ۳ میلیارد و ۸۰۳ میلیون سهم و اوراق بهادار طی ۴۲۲ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۱,۶۶۰ میلیارد تومان رسید.

در معاملات امروز نمادهای فملی، شتران و کچاد به ترتیب با ۳۲۰، ۳۰۸ و ۳۰۵ واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نمادهای فارس، همراه و فخوز به ترتیب با ۸۲، ۴۸ و ۴۰ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین امروز وتجارت، خساپا و فولاد پربیننده ترین نمادهای بورسی بودند. از سوی دیگر در پایان داد و ستد امروز بورس تهران، صنایع شیمیایی برترین گروه صنعت بود و خودرو و فلزات اساسی جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تدپیکس در اولین روز کاری هفته با پرش چهار هزار واحدی یک گام دیگر به کانال ۳۰۰ هزار واحدی نزدیک شد. امروز همه شاخص ها بازار سرمایه با رنگ سبز به کار خود پایان دادند و به گفته کارشناسان بازار سرمایه موج صعودی قیمت‌های جهانی محرک حرکت جدید شاخص است.