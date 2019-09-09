دروغ بدترین رذیله اخلاقی است/مسئولان مراقب دروغ گویان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن کریم جن و انس برای بندگی خداوند خلق شدند، اظهار داشت: نمونه کاملی از بندگی، حضرت ابوالفضل (ع) است چرا که تمامی کارهای آن حضرت رضای الهی را به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه انسان باید امورات خود را به سمت حق مداری و بندگی خدا سوق دهد، افزود: انسان باید بر اساس عدل عمل کند در حالی که متاسفانه بسیاری از عهد و پیمان ها و اعمال ما اشکال دارد و بزرگترین خلف عهد و پیمان نیز در طول تاریخ، خلف وعده کوفیان نسبت به امام حسین (ع) بود.

دروغ از بدترین رذایل اخلاقی است

این استاد اخلاق دروغ را بدترین رذایل دانست و ابراز داشت: دروغ اکثر گناهان را تسهیل می کند و از نظر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز این رذیله اخلاقی بدترین نوع رذایل اخلاقی است و بر همین اساس با ترک آن انسان به بسیاری از محاسن اخلاقی دست پیدا می کند.

وی با بیان اینکه انتخاب نماینده ناشایست به دلیل دروغ هایی بوده که به مردم گفته گفت: بر اساس حدیثی از امام صادق (ع) کسی دروغ می گوید که ایمان ندارد چرا که یک دروغ ممکن است انسان را به هر منکری سوق دهد.

اطراف برخی مسئولان متملقان و دروغگویان جمع شده است

آقا تهرانی با بیان اینکه در اطراف برخی مسئولان افرادی متملق و دروغگو جمع شدند، افزود: مسئولان با وجود چنین افرادی گمان می کنند که آن افراد به راست سخن می گویند و بر همین اساس هم خود و هم اطرافیان وی جهنمی می شوند که باید مراقب چنین افرادی بود.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه برخی افراد دروغ را توجیه می کنند، گفت: بر اساس آیات و روایات نجات در راستگویی است.

دبیرکل جبهه پایداری ضمن انتقاد از عدم پشتیبانی عملی از ولایت فقیه ابراز داشت: برخی مسئولان در ظاهر از ولایت فقیه دم می زنند اما متاسفانه در عمل خلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل می کنند و تصور می کنند خدا نمی بیند در حالی که در روز قیامت باید جواب پس بدهند.