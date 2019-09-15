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۲۴ شهریور ۱۳۹۸، ۱۶:۰۳

برای حفاظت از محیط زیست؛

باتری کاغذی یکبار مصرف ساخته شد

باتری کاغذی یکبار مصرف ساخته شد

استارت آپی در بارسلون اسپانیا باتری کاغذی یکبارمصرفی ابداع کرده که از کاغذ و فلزات غیر سمی است. کاربر پس از استفاده می تواند باتری را دور بیندازد و نیازی به بازیافت آن نیست.

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به گزارش خبرگزاری مهر، استارت آپی در بارسلونا، یک باتری حافظ محیط زیست ابداع کرده است. باتری های لیتیوم یونی سمی هستند و به محیط زیست آسیب می رسانند. بنابراین استارت آپ Fuelium یک باتری مبتنی بر کاغذ ابداع کرده که می توان بدون آسیب به محیط زیست آن را دور انداخت.

این باتری برای دستگاههای کوچک ابداع شده و برخلاف نمونه های معمول هیچ گونه زباله سمی تولید نمی کند و به این ترتیب فرایند بازیافت آن نیز چندان پیچیده نخواهد بود.

باتری این شرکت از کاغذ، کربن و فلزات غیر سمی تولید می شود. البته باتری مذکور برای تامین برق مورد نیاز خودروها کافی نیست اما شرکت سازنده ادعا می کند این باتری ها برای دستگاه های کوچک مانند گجت های ردیابی بیماری مناسب است.  این باتری ها یک بار مصرف هستند و فرد می تواند آنها را پس از مصرف دور بیندازد.

کد مطلب 4717929
شیوا سعیدی

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