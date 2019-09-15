سازنده «شیر شاه» جایزه برد/ مارول برنده بزرگ جوایز ساترن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، چهل و پنجمین دوره اهدای جوایز ساترن برندگان خود را شناخت.

در این مراسم که شب پیش ۱۴ سپتامبر برابر با ۲۳ شهریور برگزار شد، کوین فایگی رییس مارول استودیوز جایزه اصلی شب را دریافت کرد که با عنوان جایزه سازنده جهان و به نام استن لی اهدا می‌شود. او برای خلاقیتش در جهان سینمایی مارول که در ۱۱ سال شامل ساخت ۲۳ فیلم بوده، این جایزه را دریافت کرد.

فایگی که در مراسم حضور نداشت با یک پیام ویدیویی از دریافت جایزه‌ای که توسط خود استن لی ایجاد شده بود، تشکر کرد.

جان فاورو دیگر کارگردان کهنه‌کار مارول و سازنده «شیر شاه» و جف لوئب رییس بخش تلویزیونی مارول نیز جوایز اصلی را دریافت کردند.

در این مراسم فاورو یادآوری کرد که سال ۲۰۰۸ که «مرد آهنی» ساخته شد هنوز ابرقهرمان‌ها چندان مورد توجه نبودند.

وی افزود: امروز ما بخشی از جریانی هستیم که با خلق دنیای ابرقهرمان‌ها و فیلم‌های علمی-تخیلی و ترسناک ایجاد شده و صنعت سینما را در حال رشد نگه می‌دارد.

مارول چندین جایزه دیگر را نیز به خانه برد که شامل جایزه بهترین فیلم اقتباسی از کمیک بوک برای «انتقام‌جویان: پایان بازی» و بهترین بازیگر مرد برای رابرت داونی جونیور برای همین فیلم و بهترین بازیگر نقش مکمل برای جاش برولین برای بازی در فیلم «انتقام‌جویان: جنگ بی‌نهایت» بود. تام هالند نیز جایزه بهترین بازیگر جوان را برای بازی در «اسپایدرمن: دور از خانه» دریافت کرد و زندایا برای همین فیلم جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را برد.

در این مراسم جایزه بهترین بازیگر زن نیز به جیمی لی کرتیس برای «هالوین» اهدا شد.

جوایز ساترن از سوی آکادمی فیلم‌های داستانی تخیلی، فانتزی و ترسناک اهدا می‌شود.