آمریکا سیاست «دروغ حداکثری» را علیه ایران در پیش گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا و یکی از سناتورهای آمریکایی در خصوص حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان توسط یمنی‌ها واکنش نشان داد و اظهار داشت: حدود ۵ سال است که ائتلاف سعودی با تجاوزات مکرر به یمن و ارتکاب انواع جنایات جنگی آتش جنگ را در منطقه شعله ور نگاه داشته و یمنی ها نیز نشان داده اند در مقابل جنگ و تجاوز ایستادگی می کنند.

وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا،افزود: چنین اتهام زنی ها و اظهارنظرهای کور و بی حاصل در چارچوب دیپلماتیک غیر قابل درک و بی معنی است. در روابط بین المللی حتی «خصومت ورزی» هم دارای حداقلی از باورپذیری و چارچوب‌های منطقی است که مقامات آمریکا این اصول حداقلی را نیز درنوردیده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: اینگونه اظهارنظرها و اقدامات بیشتر شبیه برنامه ریزی سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی برای تخریب وجهه کشوری به منظور زمینه سازی برای اقداماتی در آینده است. آمریکایی ها سیاستی به نام «فشار حداکثری» در پیش گرفتند که ظاهرا به دلیل ناکامی ها به سمت دروغ حداکثری گرایش پیدا کرده است.

موسوی تنها راه حل ایجاد آرامش در منطقه و پایان دادن به بحران بی حاصل در یمن را توقف حملات و تجاوزات ائتلاف سعودی، قطع کمک های سیاسی و تسلیحاتی کشورهای غربی به متجاوزین و تلاش برای یافتن راه حل های سیاسی دانست.