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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۱۳

ورزشگاه کارگری آمل و قائمشهر در سال 86 به بهره برداری خواهد رسید

ساری- خبرگزاری مهر:رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات هیات دولت در مازندران گفت :با استفاده از اعتبارات سفر ریاست جمهور به مازندران ورزشگاه کارگری آمل و قائمشهر در سال 86 به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر در ساری؛روح الله قهرمانی در جلسه پیگیری مصوبات هیات دولت که در استانداری مازندران برگزار شده بود اظهار داشت: دولت نسبت به مصوبات سفرهای استانی حساسیت های ویژه ای دارد و تک تک آنها را با جدیت پیگیری می کند.

وی افزود :علاوه بر پیگیری ساخت و بهره برداری از امکانات در نظر گرفته شده در استانها ، مبارزه با بیکاری و تورم نیز در درستور کار دولت قرار دارد و بخشی از این اقدام در روند اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد:یک تیم کارشناسی به صورت ساماندهی شده روند اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور را به صورت میدانی بررسی و نتایج را منعکس می کند.

وی ادامه داد: احداث پایانه های گل و گیاه در تنکابن و جویبار، تجهیز و تکمیل نمایشگاه بین المللی مازندران ،ایجاد زیرساخت های مناسب احداث و توسعه میادین تره بار و کارگاه های درجه بندی و دسته بندی میوه ،ایجاد سردخانه های بالای صفر و صنایع تبدیلی میوه در 4 شهرستان استان، ورزشگاه کارگری شهرهای آمل و قائمشهر از جمله مواردی است که در سال جدید  با استفاده از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور تکمیل و مورد بهره برداری خواهد رسید. 
وی بیان داشت: اردوگاه تفریحی و رفاهی محمودآباد در راستای مصوبات سفر هیأت دولت به شهرداری این شهر واگذار و تبدیل به بوستان شهری برای استفاده عموم شد. 

گفتنی است در پایان این جلسه؛ احداث مجتمع های ورزشی کارگری در شهرهای بهشهر ، بابل و تنکابن با تأمین مبلغ 3 میلیارد ریال ، تجهیز 8 مرکز فنی و حرفه ای و یک مرکز سنجش مهارت استان و برنامه ریزی پیرامون ساماندهی صنوف آلاینده در سطح شهرهای استان مورد تصویب قرار گرفت. 

کد مطلب 472328

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