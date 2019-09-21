جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به فرا رسیدن نودمین شهرآورد پایتخت به خبرنگار مهر گفت: به عزیزانی که قصد حضور در ورزشگاه را دارند توصیه می‌کنیم در یک چنین روزی با این ازدحام جمعیت از همراه بردن بچه های کوچک که حضورشان ضروری نیست خودداری کنند چرا که ممکن است به خود آسیبی برسانند.

ملکی افزود: از نشستن روی لبه دیواره های بالایی، نشستن روی دکل ها و کنار سیم های برق و نزدیکی دکل های برق خودداری کنید چرا که بسیار خطرناک است.

وی یادآور شد: دیده شده که برخی افراد در طبقه بالایی پشت سر فنس ها و نرده ها قرار می گیرند که با یک فشار جمعیت احتمال دارد که به پایین سقوط کنند. حتما روی سکوها و صندلی های خاص خودتان بنشینید.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: هنگام حرکت روی سکوها و پله‌ها عجله نکنید و با احتیاط حرکت کنید. خصوصا موقع ورود و خروج از درها هنگامی که می خواهید وارد ورزشگاه شوید مراقب باشید ازدحام جمعیت به شما آسیب نزند.

ملکی در پایان با آرزوی تماشای یک بازی جذاب برای علاقمندان این مسابقه گفت: نیروهای آتش نشانی و سایر نیروهای امدادی در آماده باش هستند و خواهشمندیم که هر اتفاقی افتاد به آنها اطلاع بدهید.