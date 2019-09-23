تخلیه ۵ کشتی حامل کالای اساسی در چابهار

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پنج کشتی به ظرفیت ۲۸۰ هزارتن، بزودی کالاهای اساسی را در چابهار تخلیه می کنند، گفت: با دستور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ورود ۵۰درصد کالاهای اساسی دولتی از طریق بندر چابهار، اولین محموله از نهاده های دامی(جو) به ظرفیت ۶۷۷۰۰تن در اسکله شهید بهشتی چابهار پهلو گرفت.

وی افزود: بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام مقرر شد در مناقصات آینده، مقصد تخلیه کالاهای اساسی، چابهار اعلام گردد.

حسن پور تصریح کرد: شرکت های دولتی در حال رایزنی هستند تا در صورت امکان کالاهایی که از قبل خریداری شده و در حال وارد شدن به کشور است، مسیرشان را به بنادر چابهار تغییردهند.

مشاور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز اعلام کرد بجز واردات روغن بدلیل عدم وجود مخازن نگهداری، مقصد تخلیه کالاهای اساسی چابهار اعلام گردد.

وی با اشاره به ورود پنج کشتی به ظرفیت ۲۸۰ هزار تن جهت تخلیه کالاهای اساسی در چابهار گفت: براساس اعلام دو شرکت بزرگ دولتی، این تعداد کشتی ها دارای محموله های ذرت، جو، برنج و شکر هستند که بزودی در چابهار تخلیه خواهند شد.

حسن پور افزود: بخش خصوصی نیز برای تخلیه و بارگیری کالا از چابهار تمایل نشان داده وبرنامه ریزی کرده که بزرگترین وارد کننده بخش خصوصی ۳۰ درصد از کالای وارداتی را در بندر چابهار تخلیه نماید.

وی تصریح کرد: با توجه به نشستی که برای توسعه بندر چابهار با حضور معاون استاندار، فرماندار و مدیران استانی در چابهار برگزار کردیم، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد تمامی دستگاهها در زمینه های مختلف از جمله انبارش ،حمل ونقل، سوخت، گمرکی، استاندارد، قرنطینه و سایر موارد همکاری تنگاتنگی داشته باشند.