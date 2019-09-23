به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی دارایی نژاد درباره قیمت انواع صیفی و سبزی پرمصرف در بازار گفت: انبه از کیلویی ۱۰۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ تومان، گوجه فرنگی از ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، فلفل تند ریز از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، بادمجان قلمی از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، پیاز زرد از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، پیاز شیری از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، فلفل دلمه‌ای سبز از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی از ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، کاهو رسمی از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، کدو مسمایی از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، گل کلم گلخانه‌ای از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، کرفس از ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، کلم سفید از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، کلم قرمز از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، لوبیا سبز از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، هویج از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، سیب زمینی نو از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، سبزی خوردن از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و سبزی جور از ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، فروخته می‌شود.

وی افزود: لیمو ترش میناب از ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، موز از ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه بار فروشان ادامه داد: انگور بی دانه قرمز ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان انگور بی دانه زرد ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان انگور شاهانی ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان انگور صاحبی ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان انگور عسگری ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، آلو سانترال ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، آلو شابلون ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، شلیل شبرنگ ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، شلیل شمس ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ تومان، طالبی از کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، هلو هسته جدا ۴۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان، هلو انجیری ۴۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، هلو انواع ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، نارنگی تخم ژاپنی ۴۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، نارنگی انشو ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، گلابی شاه میوه ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، گلابی بیروتی ۸۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ تومان، سیب لبنانی ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان عرضه می شود.

به گفته وی همچنین هرکیلوگرم خیار رسمی از ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، سیب گلاب ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، سیب دو رنگ ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان و هندوانه از ۴۰۰ تا ۹۰۰ تومان، اناناس از کیلویی ۱۶۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ تومان، خیار گلخانه از ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، بادمجان گلخانه‌ای ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، کلم بروکلی از ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ تومان، خربزه از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، فلفل شیرین از ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، سیب گلاب ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، ذغال اخته ۱۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان، پسته تازه ۳۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ تومان، انار ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، انجیر زرد ۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ تومان، انجیر سیاه ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.